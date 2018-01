Las 5 empresas de la BMV que más ganaron en 2017

El año que recién terminó será recordado como uno de los de mayor volatilidad para los mercados financieros de México en el último lustro.



La incertidumbre por la renegociación del TLCAN, la aprobación de la reforma fiscal en la Unión Americana, así como reportes de empresas en México con crecimientos cada vez más modestos en flujo operativo y el inicio del proceso electoral hacia el 2018, generaron una fuerte aversión al riesgo.



Sin embargo, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la BMV concluyó 2017 con una ganancia en pesos de 8.1 por ciento, la más alta desde 2012. En dólares, acumuló un rendimiento de 13.6 por ciento -reflejo de la apreciación del peso frente a la divisa verde-, poco más de la mitad del que promediaron las bolsas en Estados Unidos.



“Desde el segundo trimestre de 2017 vimos reportes más modestos de las empresas en México -por la recuperación del peso, comparativos altos y la desaceleración del consumo-, a lo que sumó la aprobación de la reforma fiscal de Estados Unidos, la incertidumbre por el TLCAN y la cercanía de las elecciones en México”, explicó Carlos Ponce, director de Análisis y Estrategia de Ve por Más Casa de Bolsa.



“En medio de ese entorno, algunos estrategas empezaron a recomendar una mayor precaución sobre México”, agregó.



Por su parte, Carlos Hermosillo, director de Análisis Fundamental de Actinver Casa de Bolsa, dijo que en general el balance del año en la BMV no fue negativo y que estuvo más sujeto a noticias del extranjero.



Aunque el principal indicador de la Bolsa acumuló una ganancia de 8.1 por ciento en el 2017, hubo emisoras que se revaluaron más de 100 por ciento en el año. Las 5 integrantes del IPC de la BMV que más rendimiento dieron fueron: Elektra con 166 por ciento; seguido de Wal-Mart y América Móvil (Amx) con 30.1 por ciento en ambos casos; Arca Continental con 25.8 por ciento y Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) con 19.9 por ciento.



“El rendimiento de Elektra es resultado de la mejora en su rentabilidad. Desde hace tres años ha racionalizado tiendas de manera exitosa, su nuevo formato fue bien recibido y Banco Azteca ha tenido un buen control de su cartera vencida”, explicó Hermosillo.



En el caso de América Móvil, Carlos de Legarreta, analista de GBM, atribuyó su revaluación a la mejora que ha mostrado en resultados durante el año, de manera particular a la expansión de sus márgenes en México, Colombia y Estados Unidos.



“La eliminación de la llamada ‘tarifa cero’ a partir de 2018 podría añadir alrededor de 250 millones de dólares al flujo operativo -de la empresa- en el año; este cambio regulatorio, junto con la posible entrada del grupo al segmento de TV de paga, contribuyen a pintar un panorama relativamente más positivo para la empresa hacia delante”, añadió el experto.



En lo inherente a Wal-Mart, el mercado la premió por la solidez de su operación, la cual se ha reflejado en la consistencia de los crecimientos de sus ventas y utilidades. “Como consecuencia, el mercado la ha mantenido en valuaciones cercanas o incluso, por encima de su promedio histórico”, dijo Luis Willard, analista de GBM.



Pese a la corrección que tuvo hace unos días, Arca Continental acumuló una ganancia de casi 25 por ciento en el año. “Ello se explica por la exitosa integración de sus operaciones en Estados Unidos, lo que ha permitido mejorar su rentabilidad. Además, viene el año electoral y del Mundial de Futbol de Rusia, lo que le llevará a desplazar mayores volúmenes de ventas”, indicó Marisol Huerta, analista de Bursamétrica.



Por su parte, la apreciación de la acción de Asur es reflejo de resultados positivos y mejores de lo esperado, además de las perspectivas positivas que tiene para este año.



Con saldo negativo

​

En contraste con las emisoras del IPC de la BMV que más se revaluaron, las 5 que más se depreciaron en 2017 fueron: Gentera con 50.9 por ciento; seguida de Volaris con 49.3 por ciento; Nemak con un 23.1 por ciento; Grupo Carso con 22.4 por ciento y Liverpool con 16.9 por ciento.



Expertos atribuyeron la pérdida de valor de la firma de microcréditos a su desempeño operativo. “El alza de tasas de Banxico afectó los márgenes de Gentera debido a los mayores costos de fondeo y el retraso en la transferencia del costo a los clientes”, explicó Jorge Benítez, analista de GBM.



Por su parte, el deterioro de Volaris fue reflejo de resultados débiles y por debajo de lo previsto, el encarecimiento del precio de la turbosina -30 por ciento de sus costos- y el menor crecimiento del pasaje. “En general, el alza del precio del petróleo afectó la rentabilidad del sector en el segundo semestre”, dijo un analista que pidió no ser citado.



En tanto que Grupo Carso se vio impactado por reportes negativos, derivados del mal desempeño en sus subsidiarias Condumex y Carso Infraestructura y Construcción (Cicsa).



Para Alejandro Azar, analista de GBM, la caída de los títulos de Nemak refleja la expectativa de llegada de los vehículos eléctricos -con 90 por ciento de su portafolio con exposición-, la renegociación del TLCAN y la menor producción de vehículos en Norteamérica.



Finalmente, Liverpool ha sido afectado por la desaceleración del consumo -dada su mezcla de ventas- y por los sismos de septiembre. “Galerías Coapa -donde tiene tiendas y bienes raíces- sigue sin operar, además que el grupo registra un deterioro en cartera vencida”, dijo Huerta.



Con información de Rubén Rivera y Rafael Mejía*