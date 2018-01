¿La TV de paga le hace frente a Netflix? Esto dicen los expertos

La televisión de paga aún lidera la oferta de contenidos, coinciden expertos, a pesar de que Netflix es la plataforma Over The Top (OTT) más adoptada en México y de que en los últimos años han surgido nuevas ofertas de este tipo de servicios -la más reciente GCFlix, que ofrece series y producciones independientes.



“La TV de paga sigue siendo fuerte porque supera tres veces el contenido de Netflix, aunque no puedes acceder a ella con contenido bajo demanda, pero finalmente en cuanto a contenido la TV restringida sigue teniendo la fortaleza”, comentó Efrén Páez, analista de Mediatelecom, Policy & Law.



Para el experto, las plataformas OTT aún están en una etapa muy temprana de desarrollo, a pesar de su rápida expansión.



“Conforme se va expandiendo la oferta de plataformas, no sabemos qué tanto pueda soportar el usuario adquirirlas todas. Pareciera que va en contra de la tendencia, pues aun cuando el usuario puede acceder a un alto contenido a través de la TV, también está dispuesto a pagar por tener una plataforma distinta”, agregó Páez.



De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (CIU), al cierre del segundo trimestre de 2017 el mercado de contenidos bajo demanda alcanzó los 7.4 millones de suscriptores. Es liderado por Netflix con el 63.6 por ciento de los clientes, seguido de Claro Video con el 24.9 por ciento; blim, con el 6.9 del mercado, y HBO Go, con el 2.3 por ciento.



A estas les siguen plataformas que ostentan menos del 1 por ciento del mercado como Fox Premium, con 0.9 por ciento; Filmin Latino con 0.6 por ciento; al igual que Mubi y Amazon Prime Video, con apenas el 0.3 por ciento de participación.