La tarifa cero divide opiniones

La votación de los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre si darán o no la razón a Telcel, en un amparo que interpuso para declarar inconstitucional la prohibición que tiene para cobrar las llamadas de otros operadores terminadas en su red, dividió opiniones entre los expertos del sector de telecomunicaciones.



Este miércoles la Corte discutirá el proyecto del ministro Javier Laynez, que coincide con la opinión de Telcel, en que fue inconstitucional que el Congreso aplicará la llamada “tarifa cero” a la telefónica, por considerar que ésa era facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y no de los legisladores que aprobaron la Ley Federal de Telecomunicaciones en el 2014.



Irene Levy, directora de Observatel, consideró que la votación será unánime a favor del proyecto de ministro Laynez que, consideró, es jurídicamente sólido.



“Más que fallar a favor de América Móvil, fallarían a favor del IFT. Hay un único argumento jurídico (la constitucionalidad) y en esa línea, no hay manera de ir en contra”, comentó la experta.



El competidor de Telcel, AT&T, dijo sentirse optimista de que las instituciones gubernamentales mexicanas “velarán por los intereses de los ciudadanos y mantendrán su compromiso de generar condiciones de competencia efectiva”, al rechazar otorgar el amparo a Telcel, subsidiaria de América Móvil.



“Si el fallo fuera a favor del agente preponderante (Telcel), AT&T podría retomar la resolución e ir a esferas más altas y turnar el asunto a tribunales internacionales”, opinó José Luis Benavides, abogado experto en telecomunicaciones.



El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) consideró que las aseveraciones de Telcel de que se afectó su estabilidad financiera, que se limitó su libertad de comercio y que no puede replicar las ofertas de sus competidores, son argumentos “alejados de la realidad”.



El proyecto será discutido y votado hoy por los ministros Eduardo Medina Mora, presidente de la Segunda Sala; José Fernando Franco González Salas, Margarita Medina Mora, Alberto Pérez Dayan y por Javier Laynez Potisek, quien realizó el proyecto.

: