La salchicha vegana de chícharos, betabel y aceite de coco que va por el mercado en EU

La última generación de carne vegana ahora incluye salchichas hechas a partir de chícharos, betabel y aceite de coco. Y se puede comer con una cerveza mientras ves a los Yankees jugar en el Bronx.

Beyond Meat, la compañía de proteínas basada en plantas que tiene como inversionistas a Bill Gates y Tyson Foods, lanzó esta temporada uno de sus productos más nuevos: un bratwurst vegano, en el Yankee Stadium. Y ahora lo está lanzando, junto con salchichas italianas dulces y picantes, a nivel nacional en Whole Foods.

Las ventas de la compañía se duplicaron el año pasado al expandir su producto Beyond Burger a miles de supermercados, como Safeway, Kroger y Target. La hamburguesa, junto con su competidor de Impossible Foods, es parte de una nueva generación de sustitutos veganos de la carne que prometen imitar el sabor de la carne molida real, repleta de sangre y otros elementos producidos a la parrilla.

Beyond Burger comenzó en Whole Foods, donde los compradores conscientes de la salud han buscado durante mucho tiempo productos veganos de nicho. Ahora se vende en el contenedor de carne en tiendas convencionales de Estados Unidos y también están en el menú de miles de restaurantes, incluidas cadenas tradicionales como TGI Fridays.

Ethan Brown, máximo ejecutivo de la compañía con sede en El Segundo, California, dijo que cree que la nueva salchicha basada en vegetales tendrá un atractivo similar a medida que más consumidores, incluidos deportistas de alto perfil, intentan comer menos carne.

Beyond Sausage ya está en el menú de varios restaurantes en Chicago y Nueva York, y en un puesto en el Yankee Stadium de la cadena de restaurantes Bareburger.

Celebridades veganas

"Es una tendencia enorme lo que está sucediendo y genera mucha demanda", dijo Brown en una entrevista.

La alimentación vegana, que una vez fue la provincia de personas que siguen estrictas dietas y activistas por los derechos de los animales, ha ido ganando una amplia aceptación en los últimos años gracias a los avales de celebridades como Tom Brady, Kyrie Irving y Beyoncé. Y aunque todavía es pequeño, el mercado de la carne vegana está creciendo. Las ventas en la categoría "sustitutos de la carne refrigerada", que incluye embutidos y hamburguesas sin carne, aumentaron a casi 200 millones de dólares el año pasado, un incremento del 44 por ciento desde el 2012, según Euromonitor.

La tendencia ha llamado la atención de los inversores y las grandes compañías estadounidenses de alimentos que lidian con las tendencias cambiantes de los consumidores. Beyond Meat llamó la atención de Bill Gates y General Mills después de su fundación en el 2009 con un enfoque en sustitutos de pollo congelado. Tyson Foods, el mayor productor de carne de EU, adquirió una participación en el 2016 y ahora posee más del 5 por ciento de la compañía.

Beyond Meat también cuenta como inversionista a Don Thompson, ex máximo ejecutivo de McDonald’s, cuya firma de riesgo Cleveland Avenue encabezó una reciente ronda de 55 millones de dólares que ayudará a la compañía a triplicar con creces la producción.

Beyond Sausage llegó al mercado en diciembre de 2017, con ventas en una sola tienda Whole Foods en Boulder, Colorado, el mismo lugar donde debutó la hamburguesa. Durante años, las marcas de alimentos advenedizos han intentado establecerse en Whole Foods, donde los compradores más exigentes pueden ayudar a crear el tipo de rumor que puede lanzar un producto al radar nacional.

Incubadora de marca

La posición de Whole Foods como incubadora de marca ha sido cuestionada desde que Amazon.com adquirió la cadena orgánica. La compañía está centralizando sus operaciones, lo que hace que sea más difícil para algunas pequeñas marcas llamar la atención. Al mismo tiempo, algunos de los vendedores de comestibles más grandes, incluidos Walmart y Kroger, han trabajado para incorporar startups para atraer clientes.

Para Brown, Whole Foods sigue siendo el mejor lugar para lanzar el Beyond Sausage a nivel nacional.

"Voy a sacarla con ellos, soy muy leal", dijo Brown.