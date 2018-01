La Red Compartida sólo podría usarse con un iPhone o un Galaxy

La Red Compartida nació como un proyecto que busca dotar de conectividad a las personas que viven en las zonas más remotas del país, sin embargo, para acceder a servicios móviles de voz y datos los habitantes de esas comunidades tendrán que comprar un celular de gama alta.



De acuerdo con expertos del sector, sólo los dispositivos de gama alta como el iPhone o el Samsung Galaxy son aptos para captar la señal de la banda de 700 megahertz (MHz), el espectro eje de la también llamada Red Mayorista.



Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit (CIU), comentó que los equipos móviles que se venden en el país están calibrados para ser aptos para las frecuencias que operan en México, menos la banda de 700 MHz, de la Red Compartida.



“Si hoy se encendiera el switch de la banda de 700, sólo hay alrededor de seis equipos en el mercado que tienen capacidad para conectarse a esta red y los equipos de gama baja y media no tienen esas capacidades”, comentó.



El Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) refirió que la parte dos de la disposición técnica IFT-011-2017 obliga a que todos los teléfonos móviles que se comercialicen en México a partir de la próxima primavera sean aptos para usar dicha red.



No obstante, muchos de los equipos que funcionan son modelos antiguos o no incorporan la capacidad de operación de la banda 700.



El primer tramo de la Red Compartida estará listo a finales de marzo, con una cobertura mínima de 30 por ciento.