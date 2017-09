La nueva aerolínea que opera exitosamente en Venezuela

Latin American Wings, una aerolínea nueva, va adonde otros no se atreven: a una Caracas sumida en crisis. Y lo que es aun más notable, está ganando dinero.



La aerolínea con sede en Santiago ha estado registrando ganancias con el transporte de inmigrantes de Venezuela y Haití a Chile desde que comenzó a operar a inicios del año pasado, dijo su máximo responsable, Andrés Dulcinelli.



Los vuelos llegan a Santiago llenos y parten semivacíos a medida que aumenta significativamente la inmigración hacia el país más rico de Sudamérica.



Mientras que empresas como Delta Air Lines, Latam Airlines, y Avianca Holdings eliminaron sus vuelos a Caracas por razones de seguridad y la imposibilidad casi total de sacar dinero del país, LAW, como se conoce a la aerolínea, se ha expandido.



¿El secreto? Un acuerdo con la operadora local Aerolíneas Estelar Latinoamérica, que se encarga del embrollo de convertir bolívares a dólares. Ahora, la aerolínea de bajo costo planea abrir más vuelos a Caracas y a América Latina.



“Si Lan no está aumentando oferta, si Avianca no está aumentando oferta, los que van a llenar esos espacios son los Flybondi, Jetsmart, LAW, Airnoruega, seguramente de todos esos, pero pasará un proceso de expansión a consolidación, pero el mercado está creciendo enormemente, que es 10% o 12% anual es un mercado que crece internamente”, dijo Dulcinelli, en referencia a otros operadores nuevos que están llegando a la región. “Por lo tanto hay espacio”.

1 ÉXITO ESPECTACULAR

La industria de las aerolíneas en su conjunto tiene unos 3 mil 800 millones de dólares atrapados en Venezuela y afirma que las quejas ante las autoridades locales suelen llegar a oídos sordos, dijo en julio Peter Cerda, vicepresidente regional para América de la asociación de aerolíneas IATA.



El año pasado, Latam Airlines cedió cupos, que fueron tomados por LAW. Poco después, LAW cerró trato con Estelar. “Todas las ventas realizadas allí van a las cuentas de Estelar y una vez por mes transferimos dinero entre nuestras cuentas”, dijo Dulcinelli. “Ellos se encargan del proceso legal para obtener los dólares y ha estado funcionando de manera espectacular”.



La entrada de operadores de bajo costo y otras con “servicio completo y pasajes baratos” como LAW está creando una oportunidad a medida que los menores precios de los pasajes estimula la demanda de quienes nunca habían volado, según Nicolás Mirman, consultor sénior de Ailevon Pacific Aviation Consulting.



“El mercado es sencillo: si cobras suficientemente bajo, el mercado reaccionará porque a fin de cuentas, los viajes son un commodity”, dijo Mirman en entrevista telefónica desde Dallas.



VENTAS



El año pasado, LAW vendió 19 millones de dólares en pasajes y registró una ganancia neta de 1.6 millones.



Para este año, Dulcinelli espera vender 150 millones de dólares y experimentar una utilidad neta de alrededor de 10 millones. Esto representa un fuerte contraste con Latam, que registró en 2016 una ganancia neta de 69 millones de dólares sobre ventas por 9 mil millones.



La empresa planea sumar vuelos domésticos y nuevas rutas a Paraguay, Uruguay y Argentina.



Además, la reciente adquisición de su rival Star Perú debería permitirle expandirse a Colombia, otra fuente importante de inmigración a Chile.



Cuando se estabilice Venezuela, la presencia actual de LAW en el país será muy valiosa, dijo Dulcinelli.



“Nuestra apuesta, en un mercado del que todos huyeron, es decir ‘aquí estamos’”, dijo. “Cuando se resuelva la situación, ya sea para un bando o para el otro, creo que ellos recordarán quién se mantuvo firme”.