La 'fuerza' no acompañó a Hasbro en su última campaña de juguetes Star Wars

El director ejecutivo Brian Goldner dice que la compañía cometió un error al lanzar juguetes demasiado antes de la película más reciente de la franquicia, "The Last Jedi". Eso contribuyó a las decepcionantes ventas de los productos durante las fiestas, una temporada que ya estaba afectada por la bancarrota de Toys "R" Us Inc.

"El hecho de que comenzamos a comercializar la película en septiembre y la película salió en diciembre fue demasiado tiempo como para mantener el interés minorista", dijo Goldner, de 54 años, en una entrevista. No ayudó el hecho de que muchos otros juguetes llegaran al mismo tiempo, dijo, "con una serie de iniciativas de entretenimiento que llegan al mercado".

Con la presentación de "The Last Jedi", Hasbro y Walt Disney esperaban duplicar el éxito de "The Force Awakens" de 2015. En ambos casos, debutaron con juguetes en septiembre, unos tres meses antes de que la película llegara a los cines.

Pero cuando salió "The Force Awakens", hubo una demanda reprimida de Star Wars. Fue la primera película de una nueva trilogía, y los fanáticos se alinearon a la medianoche para atrapar figuras de acción y sables de luz.

Esa estrategia salió mal en 2017 para "The Last Jedi", el octavo episodio de la saga. Los fanáticos incondicionales aún salieron en septiembre, pero el ímpetu se desvaneció rápidamente. Las ventas de los juguetes de Star Wars disminuyeron inesperadamente el año pasado.

Los ingresos generales de Hasbro cayeron un 2 por ciento en el cuarto trimestre, y sus acciones han perdido un 7.8 por ciento de su valor este año.

Hasbro no es la única compañía que tuvo una dura temporada de vacaciones. Las ventas de Mattel Inc. cayeron un 12 por ciento en el cuarto trimestre, y los juguetes de las chicas, además de Barbie, tuvieron un rendimiento especialmente malo.

La crisis de Star Wars ha alimentado la idea de que los consumidores sufren de una mayor franquicia de la franquicia, provocada por demasiadas secuelas de películas, spin-offs y reinicios. Hubo más de 20 películas de este tipo el año pasado, y más previstas para 2018. Pero Hasbro dice que una buena narración, como la "Pantera Negra" de Marvel, todavía puede atraer a un gran público.

Hasbro tiene otra oportunidad de volver a encender el zumbido de Star Wars en las próximas semanas. La mercancía para "Solo: A Star Wars Story" se lanzará a principios de abril. La película sale el mes siguiente, el 25 de mayo.