La fabricante de Peugeot ofrecerá 40 modelos eléctricos 

DETROIT.- La automotriz francesa PSA Group ofrecerá 40 modelos eléctricos en su gama para 2025, y en 10 años planea vender vehículos en Estados Unidos.



PSA ya ofrece servicios de transporte en Estados Unidos y pronto iniciará el servicio de uso temporal de vehículos en algunas ciudades de gran tamaño, indicó el director general de la compañía, el portugués Carlos Tavares, en el Congreso Mundial de Noticias Automotrices en Detroit.



Señaló que utilizará la experiencia que obtenga para aprender sobre el mercado y regresar a vender en ese país.



Un enfoque así “minimizará el riesgo de no comprender qué es lo que el consumidor estadounidense espera de nosotros”, afirmó.



Tavares no dijo exactamente cuándo volverá a Estados Unidos la compañía que produce los vehículos Peugeot y Citroën, ni qué marca ofrecerá.



PSA, el segundo mayor fabricante de autos de Europa, completó el año pasado la adquisición de las marcas Opel y Vauxhall por 2 mil 500 millones de dólares, las cuales eran propiedad de General Motors. Tavares dijo que la marca Opel desarrollará productos para Estados Unidos.



La empresa planea reunirse con distribuidoras estadounidenses este año mientras analiza cómo distribuirá sus vehículos, señaló Tavares.

“Si uno quiere ser un jugador global, tiene que estar” en ese país, afirmó.



Tavares dijo que todos los modelos de cada una de las cinco marcas de PSA ofrecerán una amplia gama de sistemas de propulsión, incluido al menos un vehículo eléctrico. No quedó claro si esos serán totalmente eléctricos o híbridos de gasolina-eléctricos.