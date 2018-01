La Esperanza y Lecaroz le arrebatan una ‘rebanada’ de mercado a Bimbo y Oroweat

Panificadoras tradicionales como La Esperanza, Lecaroz y La Espiga apostaron por modernizarse, al cambiar su imagen de expendios de ‘barrio’ a establecimientos más sofisticados y de gourmet, con lo que dejar de ser ‘pan comido’ para sus competidores industriales como Bimbo, Wonder, Oroweat, y Nature´s Own, que cedieron terreno en México entre 2007 y 2017.



Durante la última década las panificadoras industriales perdieron 10.3 puntos porcentuales de participación de mercado, misma ‘ración’ que ganaron los negocios tradicionales como Lecaroz, La Esperanza, la Espiga y las más de 55 mil 600 panaderías que operan en el país, según datos del INEGI.



La expansión de estos negocios tiene que ver entre otras cosas, con la apertura de zonas especiales para degustar sus productos como baguettes, tortas, pizza y café, además de rosticerías y una línea de productos bajos en calorías y gourmet, postres y bocadillos para eventos.



Además, les ha favorecido la cercanía con el consumidor, al ubicarse en estaciones próximas a centros de transporte y trabajo. Incluso, La Esperanza, abrió su tienda en línea para atender a un cliente más joven, con opción de pago electrónico mediante Pay Pal.



En 2007 las panificadoras industriales tenían una participación de 63.5 por ciento del mercado, lo que significa que han perdido 10.3 puntos porcentuales en una década, al finalizar 2017 con alrededor de 53.2 por ciento. En contraste, las tradicionales pasaron de 36.5 por ciento a un estimado de 46.8 por ciento al cierre del año pasado, de acuerdo con el índice de manufactura del INEGI.



Además, tras modernizarse, los negocios tradicionales de venta de pan elevaron sus ventas hasta en 30 por ciento frente a los industriales que incluso tuvieron caídas promedio en ingresos de 3.8 por ciento durante el año pasado.



Carlos Otegui, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canaimpa), afirmó que las cadenas tradicionales que se modernizaron lograron responder a las necesidades de un público cada vez más deseoso de productos atractivos y de calidad.



“Claro que ayuda el cambio de imagen de las cadenas de pan, porque el modelo de panadería tradicional ya está muy desgastado y deteriorado. Cada vez las personas exigen más un producto de calidad y atractivo, lo que ayuda a estas cadenas a tener un incremento de alrededor de 30 por ciento en sus niveles de ventas, frente a otras panaderías que no han realizado una inversión para mejorar sus espacios”, explicó el ejecutivo.



Agregó que la renovación y una mayor oferta de productos como café, comida preparada, panes bajos en calorías y espacios en donde comer, han sido esenciales para el crecimiento de las empresas.



Un ejemplo de este éxito es La Esperanza, empresa fundada en 1975 y que al cierre de 2017 contaba con un valor de mercado de 177.3 millones de dólares, más del doble del que registró El Globo, propiedad de Bimbo, al alcanzar 76.2 millones de dólares, de acuerdo con la consultora Euromonitor International.



Medido en términos de unidades, La Esperanza reportó un crecimiento de 50 por ciento del 2014 al cierre del 2017, al llegar a operar más de 80 sucursales en la Ciudad de México, Hidalgo, Morelos y Querétaro.

Algunas panaderías como La Esperanza y Lecaroz han hecho alianzas con productores de endulzantes bajos en calorías como Metco, para crecer su línea de pan.



“Nuestro producto va enfocado a panaderías que tengan un espíritu de innovación y de diferenciación, por lo que hacemos un trabajo en conjunto con las cadenas como Lecaroz y La Esperanza, entre otras, para explicar las bondades de un pan con cero calorías”, dijo Lourdes Treviño, directora comercial de Metco, empresa de endulzantes.



El Financiero buscó entrevista con Lecaroz, La Espiga y La Esperanza, pero al cierre de esta edición no tuvo respuesta.