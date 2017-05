Las cinco marcas de autos mejor valuadas por los mexicanos 

Dentro de este mercado, con más de 10 mil autos vendidos en los últimos doce meses, cuatro empresas automotrices se distinguen por estar debajo del promedio de la industria: Chevrolet, Renault, Ford y Nissan.



Especialistas de la consultora destacan en el estudio que estas marcas no han logrado mejorar, aunque su servicio no empeoró, sólo que los programas que aplican no funcionan como esperaban.



Chevrolet disminuyó su satisfacción al cliente de 847 puntos del año pasado a 843 en el actual, Renault bajó de 867 a 850, Ford de 860 a 855 y Nissan de 866 puntos a 857.

