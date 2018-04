Y, ¿por qué la Central de Abasto de la CDMX quiere ser un destino turístico?

La Central de Abasto (Ceda) de la Ciudad de México participa por primera vez en el Tianguis Turístico, que se lleva a cabo del 16 al 19 de abril en Mazatlán, Sinaloa.

Irma Macedo y Sergio Alonso Ramos, representantes de este mercado considerado como el más grande del mundo, hablarán sobre los proyectos en los que trabaja para potenciar este espacio como un punto atractivo tanto para el turista nacional como para el extranjero.

A lo largo de sus inmensos pasillos, en la Central de Abasto los visitantes pueden descubrir las distintas regiones del país, a través de los 15 mil distintos productos regionales que ofrece, así como observar la labor de más de 90 mil personas que trabajan en ese lugar, informó la delegación de la Ceda que participará como expositor en el evento.

En la Central de Abasto también se encuentra un comedor comunitario que sirve entre mil 500 y dos mil comidas al día, por tan sólo 10 pesos cada una. Con esta participación, la Ceda tiene como objetivo potenciar aún más a México y sumar esfuerzos que posicionen a la capital como un destino de gran oferta turística.

Si bien el tianguis turístico se trata de un espacio donde los empresarios encuentran insumos de calidad para sus negocios, también hay hoteleros y agentes de viajes que ofrecen servicios a los aventureros que deseen conocer los diferentes rostros de México y vivir experiencias de viaje únicas.

Además, durante su participación en la 43 edición del Tianguis Turístico, destacan tours gastronómicos, al interior del centro se encuentran cientos de restaurantes que ofrecen una gran variedad de platillos típicos de los diferentes estados del país.

Y por si no fuera poco, podrás encontrar un grafiti que representa a los guerreros aztecas jaguar y águila, coronados por Tláloc, en un marco de frutas, el cual es uno de los 32 murales de la zona de Frutas y Legumbres, donde comenzó el proyecto del Fideicomiso Central de Abasto y We Do Things.

Serán 60 murales los que cubran las ocho zonas de la Central. Creados por artistas nacionales y extranjeros, incluyen en su realización a locatarios y trabajadores como parte de un proyecto de arte social que busca crear comunidad en un espacio de alto riesgo de delincuencia, pues la Central de Abasto es el lugar del mundo donde se mueve más dinero en efectivo: 9 mil millones de dólares al año, según el Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de Abasto de la Ciudad de México (FICEDA).