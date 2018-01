La BMV tendrá un debut lleno de 'Fibra'

Fibra Upsite, fideicomiso especializado en naves industriales de coworking enfocadas a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), debutará en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en la tercera semana de febrero de este año.



Este fideicomiso de inversión en bienes raíces tenía previsto salir a Bolsa el año pasado, pero debido a que su modelo de negocio es nuevo tuvo contratiempos que la llevaron a posponer su debut en la BMV para este 2018.



“Ya tenemos todas las autorizaciones necesarias para que en la tercera semana de febrero estemos enlistándonos en Bolsa por un monto de 2 mil 800 millones de pesos y conservaremos nuestro pipeline original con presencia en el Estado de México, Querétaro, Chihuahua, Aguascalientes y Baja California”, dijo Rodolfo Balmaceda, director general de Fibra Upsite.

De acuerdo al prospecto de colocación de la empresa, el modelo financiero preliminar contempla el desarrollo de aproximadamente 63 inmuebles industriales y de oficinas con una superficie bruta rentable de aproximadamente 778 mil metros cuadrados y una inversión de alrededor de 395 millones de dólares.



La Fibra operará mediante una estrategia en la cual propietarios de terrenos podrán aportar dichos bienes a cambio de títulos de la Fibra y efectivo.



Según Balmaceda, la empresa no prevé un panorama complicado para su negocio este año como consecuencia de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las elecciones presidenciales, pues, dijo que se especializan en Pymes.



La fortaleza de la Fibra, indicó su director general, es la cantidad de Pymes que hay en el país y el modelo de negocio colaborativo que se vuelve popular en las épocas de incertidumbre económica.



“Yo pienso que la mayor afectación será para las empresas más grandes que tengan inversión extranjera”, indicó en la entrevista.



El Fideicomiso desarrollará espacios bajo el concepto de economía colaborativa o de coworking del segmento industrial, clústers, edificios industriales tradicionales y oficinas dentro de los mismos desarrollos.



Según el directivo, la Fibra ya tiene en la mira nuevos proyectos a desarrollar; sin embargo, no reveló el monto de inversión ni la ubicación de estos.



Fibra Upsite será el primer fideicomiso en el país que ocupe este esquema colaborativo en sus espacios industriales, aunque el modelo ya ha sido probado en algunas ciudades de Estados Unidos como Nueva York y San Francisco, además de otras partes del mundo donde empresas pequeñas y medianas ven reducidos sus costos de operación bajo este modelo.



Rodolfo Balmaceda, quien dirige Fibra Upsite, no es nuevo en el negocio, ya que fue socio fundador de la empresa inmobiliaria Vesta y ocupó diversos cargos dentro de ella por casi dos décadas.