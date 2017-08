KIA México podría manejar un futuro sin TLCAN

La filial mexicana del fabricante automotor coreano Kia Motors dijo el miércoles que, en el temido caso de que la próxima renegociación del TLCAN con Estados Unidos y Canadá no llegara a buen término, la compañía aún estaría en una posición sólida para seguir exportándoles sus vehículos compactos.



Un escenario en el que los tres miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) retomen los aranceles máximos registrados ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), como era previo a la firma del acuerdo vigente hace 23 años, no parece desvelar al director general de Kia Motors México, Horacio Chávez.



"En la parte de productos terminados sería un impacto de 2.5 por ciento adicional que, sin duda, se vería reflejado en un incremento de precios, pero me parece un impuesto todavía manejable", dijo en una entrevista en el Latin American Investment Summit de Reuters.



Pero aclaró que a los armadores que hacen pick ups, cuyos aranceles son mayores, sí se les complicaría venderle a Estados Unidos.



Con dos años de presencia en México y uno produciendo localmente, Kia ganó una porción de mercado del 5.6 por ciento hasta el cierre de julio, cuando la industria reportó ventas de 865,161 autos nuevos en los primeros siete meses de 2017. Su plan original era lograr un 5.0 por ciento del mercado nacional en 2020.



Chávez dijo que la meta para 2017 es producir unas 250,000 unidades, un 134 por ciento más que las 107,000 armadas en 2016.



Del total producido por Kia Motors México, un 85 por ciento se destina a la exportación y el restante al mercado interno. De la cantidad que vende al exterior, la mitad se comercializa en Estados Unidos, alrededor del 10 por ciento a Canadá y un 15 por ciento a otras regiones, como Medio Oriente y África.



La meta de negocios de Kia en México es elevar para fines de este año de 35 a 65 los países a los cuales les exporta sus modelos Forte y Río. Chávez prevé que América Latina recibirá un 15 por ciento de estas ventas.



"Sabíamos que Forte tiene buena demanda en Estados Unidos, pero Río es el vehículo que se comercializa más en Latinoamérica (...) Ya con Río nos permite diversificar mucho más", agregó.



En mayo del 2016, Kia comenzó a producir en su planta ubicada en el industrial estado Nuevo León, en el norte del país, que requirió una inversión de tres mil millones de dólares y tiene una capacidad máxima de producción de 400 mil unidades por año, la cual prevé alcanzar a fines del 2018.



La empresa tenía contemplado construir en la misma planta autos de su marca hermana Hyundai a partir de 2018. Pero los planes se adelantaron y en julio de este año empezó a ensamblar el modelo Accent, dijo Chávez.



"De momento sólo podemos hablar de 20 mil unidades" que se incluyen en la meta de este año, detalló.



El plan de Hyundai es liberar parte de la cuota máxima de importación libre de arancel a México para introducir al país modelos adicionales hechos en el exterior.