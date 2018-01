Keurig compra Dr. Pepper Snapple; nace gigante de bebidas

PLANO, Texas.— Keurig Green Mountain Inc. adquirirá Dr. Pepper Snapple Group Inc., lo que creará una colosal compañía de bebidas con ventas anuales de 11 mil millones de dólares, se anunció el lunes.



El acuerdo está valorado en más de 21 mil millones de dólares, lo que lleva bajo un mismo techo a la marca de café en cápsulas K-Cup. Las empresas, ambas productos de fusiones previas, sumarán también Dr. Pepper, 7UP, Snapple, A&W, Mott's, Sunkist y las máquinas de café de Keurig.



El convenio es la última fase de un intento de cinco años por entrar al mercado de alimentos y bebidas de Estados Unidos por parte del grupo alemán JAB Holding, dueño de Keurig, y unifica dos fuertes cadenas de distribución minorista.



Sin embargo la nueva empresa no es ni de lejos tan grande como PepsiCo Inc. que en 2016 tuvo ventas de 63 mil millones de dólares, ni como Coca-Cola Co. que tuvo ventas de 41 mil millones.



Keurig Green Mountain Inc. anunció el lunes que los accionistas de Dr. Pepper Snapple recibirán 103.75 dólares en efectivo por acción y se quedarán con 13 por ciento de la empresa resultante.



Las acciones de Dr Pepper se dispararon hasta 32 por ciento a un récord de 126.14 dólares en las primeras operaciones de este lunes. La compañía tenía una capitalización de mercado de 17 mil 300 millones al cierre de las operaciones del viernes.



El director ejecutivo de Keurig, Bob Gamgort, será el jefe de la nueva compañía que se llamará Keurig Dr. Pepper. Larry Young, CEO de Dr. Pepper Snapple, será director.



Keurig y Dr. Pepper Snapple seguirán funcionando en sus sedes actuales. Keurig está basada en Waterbury, Vermont y Dr. Pepper Snapple en Plano, Texas.



Keurig fue adquirida por la europea JAB Holding en 2016 en asociación con Mondelez International.



JAB será el principal accionista y Mondelez se quedará con una participación de entre 13 y 14 por ciento.



Se estima que el acuerdo será firmado en el segundo trimestre del año y que la deuda para ese entonces ascenderá a 16 mil 600 millones de dólares.



La adquisición aun debe ser aprobada por la junta de accionistas de Dr. Pepper Snapple Group Inc.



Con información de Reuters y AP.

