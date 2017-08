IP, firme con TLCAN pese a discurso de Trump

Líderes de la iniciativa privada aseguraron que continuarán con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) pese a que este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no ve posible llegar a un acuerdo.



"Ya sabemos con quién negociamos y lo que esperábamos. La mesa de negociación continúa y ahí seguiremos. Por la integración norteamericana", escribió Manuel Herrera, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) en su cuenta de Twitter.



Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que seguirán acompañando a los negociadores del tratado a través del 'cuarto de junto' y que su objetivo es alcanzar un acuerdo que beneficie a México y consolide la competitividad de la región norteamericana.



"Seguimos trabajando con un diálogo abierto y respetuoso con los actores involucrados en el TLCAN. Nuestra comunicación con los empresarios de Estados Unidos y Canadá continúa siendo estrecha y productiva. Los empresarios de los tres países estamos convencidos de que el libre comercio nos llevará a tener más competitividad, desarrollo y empleo".



La aseveración del presidente Donald Trump debe tomarse como lo que fue: habló a su base en el típico estilo de campaña, señaló Jessica de Alba, académica de la Universidad Anáhuac.



La experta destacó que el mandatario estadounidense utilizó la misma retórica anterior a asumir la presidencia, dirigida a su electorado con el mensaje que sabe les gusta y convence.



"La negociación del TLCAN ha comenzado y solamente que haya diferencias irreconciliables, es que se puede detener. Pero por el momento, ese escenario no se privilegia. Trump dijo lo que dijo, sabiendo que de cualquier forma, van a continuar en la negociación y probablemente al final, diga que está EU obteniendo todo lo que ha pedido y con eso, no perderá la confianza de su base", comentó la especialista.



Con información de Valente Villamil.