Internet sin cables ‘conecta’ nuevos negocios

La oferta de internet sin cables lanzada recientemente por los operadores AT&T y Telefónica México detonará una ola atractiva de servicios empaquetados para los clientes de telefonía móvil, anticiparon expertos del sector.

Este nuevo servicio de conexión inalámbrica provista a través de un módem y que no requiere instalación está orientado a los hogares que no tienen conexión a internet porque las empresas que ofrecen el servicio a través de cable o fibra óptica no tienen cobertura.

Gonzalo Rojón, socio director de The Competitive Intelligence Unit (CIU), opinó que, eventualmente, los proveedores de internet inalámbrico podrían considerar empaquetar el internet en casa, con el plan de servicios móviles de sus clientes.

“Durante los primeros meses, los operadores evaluarán el funcionamiento de la oferta, en qué segmento se encuentran sus clientes, qué pueden empaquetar, qué puede incluir la oferta o si amerita un descuento”, señaló.

Al cierre de 2017, había 71.3 millones de usuarios de internet en México, que representan el 63.9 por ciento de la población de seis años o más, en tanto que 17.4 millones de hogares en el país son los que cuentan con conexión a este servicio, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2017.

Efrén Páez, analista de Mediatelecom, Policy & Law, opinó que el éxito de este tipo de servicio implicaría también la evolución del empaquetamiento.

“Este servicio puede tener potencial en el mercado móvil, aunque a nivel general podría tenerlo si llega a ofrecer una mayor velocidad, precios más flexibles y quizá un servicio adicional empaquetado como telefonía móvil o incluso pensando en servicios de streaming de video sobre la red móvil, algo que podría suceder en el mediano plazo”, apuntó.

Otro de los operadores que ofrece un internet sin cables es Televisa, que aunque no ofrece servicios móviles, cuenta con otros servicios que podrían empaquetarse al internet en el hogar.

AT&T brinda este servicio en dos modalidades: un plan de cinco megas por 200 pesos mensuales o diez megas por 350 pesos al mes, cuyo módem tiene un costo de mil 200 pesos con facilidad de 30 pagos; mientras Telefónica México lo da con un plan de 399 pesos mensuales por 10 megas y un módem de 999 pesos.

Televisa, a través de Blue Telecom, oferta un plan de cinco megas por 225 pesos o 10 por 375 pesos al mes, bajo un costo único de contratación de 849 pesos.

Estas ofertas compiten con Infinitum de Telmex, que ofrece un plan de internet y telefonía fija por 389 pesos por diez megas con el módem gratis.