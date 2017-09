Interjet cancela vuelos a Cuba por 'Irma'

La aerolínea Interjet canceló ocho vuelos con destino y provenientes de Cuba debido a la tormenta tropical Irma, que hasta el momento dejó al menos 10 muertos en ese país.



Los fallecidos son de las provincias de La Habana, Matanzas, Camagüey y Ciego de Ávila, en el centro y occidente de la isla.



En un comunicado, informó que los viajes con ruta México-Santa Clara que se realizarían del 12 al 23 de septiembre fueron suspendidos debido a las condiciones climatológicas del lugar.



Los vuelos afectados son:



*12 de septiembre

-México-Santa Clara (vuelo 3950)

-Santa Clara-México (vuelo 3951)



*16 de septiembre

-México-Santa Clara (vuelo 3950)

-Santa Clara-México (vuelo 3951)



*19 de septiembre

-México-Santa Clara (vuelo 3950)

-Santa Clara-México (vuelo 3951)



*23 de septiembre

-México-Santa Clara (vuelo 3950)

-Santa Clara-México (vuelo 3951)



Interjet dio a conocer las medidas que deben seguir los afectados por el cambio del vuelo y son las siguientes:



-La aerolínea se compromete a otorgar protección al pasajero en el siguiente vuelo disponible, donde el afectado no debería pagar ningún cargo o diferencia. La vigencia es del 13 al 30 de septiembre.



-Si el cambio se realiza después del 30 de septiembre, se cobrará únicamente la diferencia de cambio de tarifa (si es que hay alguna modificación).



-El pasajero podrá pedir el cambio de ruta y pagará la diferencia de tarifa.



-Si el pasajero no tiene una fecha próxima disponible para realizar el vuelo, puede reprogramarla siempre y cuando no supere la vigencia del boleto; sólo aplicará la diferencia de tarifa.



-Sólo habrá reembolsos para pasajeros con tarifa Priority.