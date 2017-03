La incertidumbre que genera la crisis beneficia al coworking: Regus

Pese a que el mercado de oficinas en la Ciudad de México (CDMX) se halla saturado y a que el entorno de incertidumbre lo perjudica, la empresa de espacios de trabajo compartido o coworking Regus ve una oportunidad de crecimiento ante estas circunstancias.



“Si bien es cierto que la gente joven es la que está buscando este tipo de espacios, nos ha sucedido que no sólo es exclusivo de ellos, sino que llega gente de todas edades y sectores, no sólo diseñadores o cosas de tecnología. No pensamos detenernos por algún tema de incertidumbre y de hecho cuando hay un tema de crisis siempre nos beneficia, porque las opciones que da Regus, de contratos flexibles, hace que la gente nos busque cuando quiere tener un espacio de oficina ”, dijo Cati Cerda, directora de la firma en México.



La demanda de este tipo de espacios le permitió a la empresa registrar un crecimiento de 10 por ciento en su área bruta rentable en 2016, cifra que prevén aumente con la apertura de nuevos espacios en la zona conurbada de la CDMX, adicionales a los 35 edificios que ya operan.

Según la directiva, que en un coworking el costo del inmueble sea compartido entre varias personas, donde se puede obtener un lugar de trabajo desde 15 dólares mensuales por empleado y a que los contratos no son tan duros como en los espacios tradicionales, hace que cada vez más empresas busquen laborar dentro de este tipo de edificación.



De hecho, empresas como despachos de abogados, financieras, consultoras, psicólogos y hasta fundaciones buscan ocupar un espacio de este tipo.



“Cada vez la gente se cuida más en cuanto a las decisiones que toma en cuanto a espacios de trabajo, ya no están buscando ser tan conservadores o tan corporativos sino que sea un espacio donde puedan trabajar cómodamente sin afectar su productividad pero que no los obligue a términos que tal vez no puedan cumplir o que sean muy altos”, comentó la ejecutiva.