IMSS adjudicó de forma directa 2 hospitales a firma del Paso Exprés

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) adjudicó directamente las obras de dos hospitales a Epccor, empresa que participó en la construcción del Paso Exprés, donde el mes pasado murieron dos personas por el socavón que se produjo en la vía.



El 22 de junio de este año -tres semanas antes del incidente en el libramiento de Cuernavaca- el IMSS asignó directamente a Epccor el contrato para el proyecto integral para la remodelación de la planta baja y de los niveles del 3 al 8, así como las fachadas del cuerpo B del Hospital General Regional número 36 en San Alejandro, Puebla, según documentos contenidos en Compranet.



Dichas obras tienen un valor de 184 millones 28 mil pesos, sin contar el IVA.



En abril pasado, el IMSS, que dirige Mikel Arreola desde 2016, también asignó por adjudicación directa a Epccor las obras para la sustitución de la Unidad de Medicina Familiar número 5 en Tepic, Nayarit. Este contrato tiene un valor por 43 millones 51 mil pesos, sin IVA.



El artículo 42 de la Ley de Obras Públicas refiere que la asignación directa es una excepción a la licitación, la cual puede aplicarse en 14 casos diferentes: cuando la obra contemple otorgar información confidencial, peligre el orden social o sea con fines militares, sólo por mencionar algunos.



Al respecto, el IMSS contestó a El Financiero que en el caso del hospital en Puebla, realizaron una búsqueda de proveedores en Compranet, una investigación de contratos similares realizados por el IMSS y solicitudes de siete presupuestos de distintos proveedores.



Además, el Instituto informó que con la liberación de todo el edificio se consideró conveniente ampliar el alcance original de la obra y realizar una remodelación mayor al inmueble, por lo que el contrato fue modificado, acción que no se incluye en el expediente en Compranet.



"La contratación del proyecto integral para la remodelación de los pisos ofrecerá espacios completamente seguros a los derechohabientes, personal administrativo y visitantes al inmueble. Esta importante inversión que realiza el IMSS permitirá beneficiar a 747 mil 513 derechohabientes", aseguró.



En el caso de la unidad de Tepic, el Instituto dijo que se realizó una licitación previa a la adjudicación directa, la cual resultó desierta.



En dicho proceso, según el IMSS, tres empresas presentaron propuestas que no ofrecieron condiciones de precio, calidad, experiencia y financiamiento adecuados para el instituto.



"Una vez valoradas las propuestas presentadas, el poco apetito que despertó la convocatoria, así como la necesidad de infraestructura médica en la región se adjudicó a la empresa Epccor", expuso.



En abril de 2016, el IMSS le adjudicó otro contrato a Epccor por la restructuración del mismo hospital en Puebla, el cual ascendía a 22 millones 583 mil pesos sin IVA.



Especialistas que solicitaron no ser identificados refirieron que las obras pudieron ser licitadas aunque el proceso hubiese implicado más tiempo.

“La otra explicación es que son motivos electorales o de legitimidad política”, comentó una de las fuentes.

