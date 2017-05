ICA se acerca al concurso mercantil: expertos

Luego de los malos resultados del primer trimestre de 2017 presentados por la constructora ICA este martes, analistas aseguran que la empresa está cada vez más cerca de llegar a una fase de concurso mercantil.



“Tienes una empresa que tuvo ventas por 6 mil 145 millones de pesos, de las que se esperaban originalmente 5.4 mil millones, pero tienes un EBITDA que no llega ni al 50 por ciento de lo que se esperaba. La empresa se salvó de que la suspendieran (de Bolsa por no entregar su reporte a tiempo), pero no se salva, de momento, de un concurso mercantil, cada vez tiene la soga al cuello más apretada”, comentó Juan Carlos Minero, director de inversiones de la firma de inversiones Black WallStreet Capital Partners.



Para los expertos, junto con el concurso mercantil, existe la posibilidad de un desliste en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), tal como sucedió en el pasado con empresas como Homex o Geo.



Actualmente, la deuda de ICA asciende a poco más de 65 mil millones de pesos, con casi la mitad de la misma denominada en dólares.



“El reporte tuvo cosas buenas como crecimiento en las ventas y generación de utilidad neta, pero estuvo dada por utilidades por tipo de cambio. Lo más probable es que para que logren un acuerdo de reestructura sí tengan que entrar en concurso mercantil, y uno de los riesgos que existe es que para entrar a concurso es que la acción tendría que suspenderse”, dijo Gerardo Copca, analista de MetÁnalisis.



En su reporte trimestral, la firma comentó que se encuentra trabajando en su proceso de negociación y reestructura con acreedores; sin embargo, en su reporte anual, ICA expresó la posibilidad de ingresar en estado de concurso mercantil.



“La compañía informa que se encuentra en algunos de los supuestos establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley de Concursos Mercantiles, y bajo este supuesto, pudiera declararse en concurso mercantil”, detalla el informe.



Los papeles de ICA cayeron 5.15 por ciento a 1.84 pesos por acción.



