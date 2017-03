ICA gana litigio a la CDMX, pero sus problemas siguen

La tarde del jueves el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó un amparo otorgado al consorcio integrado por ICA, Carso y Alstom en 2015, que declaró ilegal un pago por 2 mil 177 millones de pesos reclamado por el Órgano Proyecto Metro del Distrito Federal, derivado de los problemas de calidad en la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo de la CDMX.



"El artículo 57 de la Ley de Obras del Distrito Federal, establece el derecho para el particular de participar en una liquidación negociada, por lo que si la autoriadad no respetó ese derecho incurrió en una ilegalidad, que no puede ser subsanada porque agotó el plazo previsto en la norma para emitir la liquidación", detalla la resolución.



Ya que el gobierno no dio oportunidad al consorcio de ofrecer pruebas para esclarecer el alegato, los jueces consideraron el cobro una acción ilegal.



“Realmente la noticia le pegó poco, pues de repente subió (la acción) uno o dos (por ciento) y ya está prácticamente ‘tablas’ otra vez. Es dinero que no estaba sumado (a su deuda), pues se estaba esperando la resolución. Entonces esto no es una presión adicional, pero tampoco un beneficio”, explicó Juan Carlos Minero, director de la firma de inversiones Black WallStreet Capital Partners.



De acuerdo con su reporte financiero del tercer trimestre de 2016 (el último disponible), la deuda de la otrora constructora más grande de México asciende a más de 65 mil millones de pesos.



“Le favorece el hecho de que se quiten ese problema, pero los problemas ahí siguen, pues mantiene una deuda muy abultada”, comentó Gerardo Copca, analista de capitales de MetÁnalisis.



En el intradía de la Bolsa Mexicana de Valores, las acciones de ICA subieron hasta 3 por ciento. Al cierre de las operaciones, los papeles de la empresa cayeron 1.31 por ciento, a 1.55 pesos.