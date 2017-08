Homologar operaciones en telecomunicaciones, tema a debatir en TLCAN

El sector de telecomunicaciones registró avances trascendentales en más de dos décadas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por lo que será un tema en la mesa de la renegociación del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá.



De acuerdo con la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), el objetivo central de esta renegociación en materia de telecomunicaciones consiste en la homologación de condiciones de operación para las empresas que proveen servicios en los países suscritos.



Explicó que “hoy en día no es factible dar testimonio de esta homologación con las condiciones actuales de competencia (más bien de persistente concentración de mercado) y de regulación competitiva que ha resultado ineficaz para reducir la excesiva participación de mercado del agente económico preponderante”.



La firma refirió que previo al inicio de las negociaciones el gobierno de Estados Unidos hizo público un documento titulado “Resumen de los Objetivos de la Renegociación del TLCAN” en el que incorporó en su capitulado un apartado específico para la industria de telecomunicaciones.



En él destacó tres aspectos básicos: la necesidad de promover la competencia efectiva a través de contar con una regulación transparente y un regulador independiente, asegurar el acceso a recursos de red en condiciones razonables a partir de la interconexión y a instalaciones y recursos escasos, así como establecer medidas de protección a la elección tecnológica de los proveedores de telecomunicaciones.



Señaló que es necesario cambiar las condiciones dispares como marco de partida para alcanzar la renovación de un acuerdo comercial tan complejo como lo es el TLCAN.



La consultora abundó que se deben definir bien las bases de los mecanismos en corto plazo, no sólo para acelerar la materialización de su cometido, sino también para prevenir la generación de un mayor desbalance de condiciones sectoriales entre los países signatarios.



“Puesto que la realidad es que el mercado estadounidense, además de ser uno de los más desarrollados en el mundo, es uno de los más dinámicos en términos de operación competitiva y gestación de nuevos modelos de negocio”, puntualizó.