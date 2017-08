HIT Tecnologies compite con Telmex en ofrecer conectividad a Pymes

HIT Technologies es una empresa colombiana que hace un año logró obtener una concesión en México para ofrecer servicios de voz y datos, con un modelo de negocio en el que necesita de la red de operadores como Telmex, Axtel, Megacable, Totalplay pero a la vez, también compite con ellos.



Joseph Grimberg Alfassi, gerente de la firma en México, comentó en entrevista que su negocio consiste en ofrecer conectividad permanente a internet a pequeñas y medianas empresas (Pymes) que tengan distintos puntos de venta (entre 30 y 500), a través del soporte de las redes de varios operadores de redes fijas.



“Les garantizamos a los clientes conexión multipunto sin que tengan que invertir mucho, integrando enlaces para hacer más dinámica la operación del negocio. Necesitamos hacer uso de las redes de otros operadores para que nos vendan enlaces y podamos garantizar la permanencia del servicio sin que los clientes piensen que somos revendedores”, comentó.



Durante el primer año de operación, la empresa ya cerró su primer contrato con la panadería y pastelería La Esperanza, que cuenta con 96 sucursales que fueron conectadas bajo su servicio. Éste es el primer negocio de los cuatro con los que espera terminar en 2017.



La empresa sólo invirtió alrededor de 20 mil dólares en el país, dado que ya tenía presencia en México desde los años 90 con un negocio de tarjetas telefónicas.



Para Grimberg, México es una gran oportunidad de negocio porque no le apuesta a grandes empresas sino va por compañías medianas mexicanas que contraten sus servicios en industrias como laboratorios médicos, retailers de menor tamaño y negocios locales.



“México es un mercado muy dinámico y competido. Con la reforma muchas empresas armaron un modelo de reventa con el fin de ser intermediadores pero no agregan valor. Lo que hacemos es vender alta disponibilidad, no enlaces”, agregó.



En cinco años, la compañía prevé facturar 1 millón de dólares al mes.