Grupo Sordo Madaleno dice que colabora para determinar causas del derrumbe en Artz Pedregal

Luego del derrumbe de una de sus estructuras en el Centro Comercial Plaza Artz, el Grupo Sordo Madaleno informó que colabora con las autoridades para determinar las causas del suceso del jueves por la mañana.

“Artz Pedregal estará colaborando de la mano de las autoridades correspondientes para determinar las causas de este suceso y les mantendremos informados”, dicta un comunicado.

También lamentó el incidente y los inconvenientes que las labores de contención y protección ocasionaron a la movilidad de la zona, la cual se encuentra acordonada.

Mediante una comunicación vía WhatsApp, el vocero de Sordo Madaleno Arquitectos y del Centro Comercial Artz Pedregal, Oscar Kaufmann, aseguró que la plaza permanecerá cerrada hasta que terminen los trabajos de revisión por parte de las autoridades.

“Estaremos llevando a cabo las investigaciones y peritajes para determinar las causas del problema”, dijo a El Financiero y detalló que hasta el momento se desconocen las causas del percance.

Grupo Sordo Madaleno, despacho de arquitectura a cargo del centro comercial, señaló que no hay personas fallecidas, no hay personas lesionadas y no hay personas atrapadas, pero se continúa el protocolo de revisión y seguridad de todas las áreas de la Plaza, en coordinación con Protección Civil y Seguridad Pública.

“Se aplicaron los protocolos de protección civil y de los cuerpos de emergencia de la Ciudad de México, así como el acordonamiento de la zona, a fin de evitar riesgos para la población”, añade el documento.

Con información de Anabel Clemente*