Grupo Posadas busca abrir hoteles en Cuba y República Dominicana

Grupo Posadas, la cadena hotelera mexicana más grande y operadora de los Fiesta Americana y Fiesta Inn busca posicionarse en Cuba y República Dominicana.



"Ya estamos empezando a buscar hoteles en El Caribe no mexicano, principalmente en los destinos son República Dominicana, algunas otras islas y también en Cuba, donde ya estamos incursionando de manera importante para empezar a abrir hoteles en estos dos países", comentó José Carlos Azcárraga, director general de la firma.



Grupo Posadas tiene bajo su administración 157 establecimientos y el directivo no ofreció mayores detalles sobre sus operaciones en esos países.



Sin embargo, Azcárraga mencionó que en las próximas semanas lanzarán una nueva marca para atender el segmento de lujo. Si se une al reciente lanzamiento de la insignia LatinAmerican, para viajeros urbanos, Posadas sumará diez marcas.



"Encontramos varios nichos de mercado, potenciales consumidores que no tienen una oferta específica", señaló y expuso a los amantes de los perros y los viajeros que buscan platillos diferentes como ejemplo.



Finalmente, dijo que hay otros dos proyectos de marcas que están en desarrollo, los cuales se conocerán hasta dentro de un año.