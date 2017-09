Grupo México alista OPI por Ferromex de mil mdd

Grupo México (GMéxico) eligió a las intermediarias financieras, incluidas Credit Suisse y BBVA Bancomer, para que le ayudarán a liderar una oferta pública inicial de acciones (OPI) de Ferromex, su unidad de transportación ferroviaria, de acuerdo con personas que tienen conocimiento del tema.



El monto del capital a levantar andaría en más de mil millones de dólares, dijo una persona, quien pidió no ser identificada debido a que los planes no han finalizado y son confidenciales.



Morgan Stanley, Bank of America, GBM y Santander fueron contratados para apoyar la oferta pública inicial de acciones, indicó una de las fuentes consultadas.



Un representante del área de relación con inversionistas de GMéxico declinó hacer comentarios.



De acuerdo con fuentes cercanas a la operación, la OPI se realizaría en octubre de este año.



Cabe recordar que el pasado 30 de junio, la minera Grupo México reveló que su división de transportes, Grupo México Transportes (GMXT), había concluido la adquisición de Florida East Coast Holdings Corp. (FEC), dueña de Florida East Coast Railway, por 2 mil 30 millones de dólares.

: