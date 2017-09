Grito sin puente le pega a las reservaciones

Los huracanes 'Harvey', 'Irma', 'Katia' y 'José', además del clima de inseguridad que vive el país y la ausencia de un puente, impactaron en alrededor de 20 por ciento las reservaciones para el tradicional Grito de Independencia del próximo 15 de septiembre -que cae en viernes-, revelaron representantes de agencias de viajes.



“Sí hay un efecto ya por la inseguridad, no por las recientes alertas que lanzó Estados Unidos, sino por la percepción general. Luego el clima con los huracanes no ha ayudado y también este año no tenemos un puente para el Día de la Independencia. Nosotros registramos 20 por ciento menos reservaciones para esos días”, señaló Armando Bojórquez, presidente de la agencia mayorista Viajes Bojórquez.



El año pasado la festividad cayó en fin de semana, por lo que la actividad hotelera reportó 527 mil viajeros llegando a hoteles, 9.5 por ciento más que en el 2015.



“El flujo de viajeros se verá afectado por las condiciones en que llegan las celebraciones, los viajeros no van a gastar en un boleto de avión por dos días (al no haber puente)”, dijo Miguel González, catedrático de la UNAM.

