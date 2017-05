Granjas orgánicas, en la mira de emprendedores chinos

El panorama agrícola de China se puede resumir con sencillez: hay muy poca tierra cultivable, dividida en demasiadas pequeñas parcelas, atendida por demasiados agricultores, que en su mayoría son demasiado viejos. Además, gran parte del suelo está contaminado.



Cuatro quintos de las tierras agrícolas del país se dividen en parcelas de menos de 3.3 hectáreas y la mayoría son aún más pequeñas, de menos que el tamaño de una cancha de futbol.



Esas parcelas se utilizan principalmente para cultivar cereales como arroz y trigo en un suelo que los agricultores empapan con productos químicos subvencionados por el Gobierno para aumentar los rendimientos y mantener llenos los silos de grano estatales.



Para satisfacer la creciente demanda de la nueva clase rica de China de una mayor variedad de alimentos como carne, frutas y verduras, China necesita granjas más grandes, más eficientes y más seguras.



Pero eso plantea un enorme dilema para el Estado: si permite que todas esas pequeñas parcelas se consoliden, podría dejar a millones de trabajadores rurales sin empleo.



Casi la mitad de la población del país aún vive en el campo, dijo Hu Bingchuan, investigador del Instituto de Desarrollo Rural de la Academia China de Ciencias Sociales de Pekín.



"Si no pueden encontrar trabajo en las ciudades, crearán disturbios sociales. Las granjas modernas y la pequeña agricultura familiar tradicional coexistirán durante algún tiempo".

1 China ha tomado medidas para tratar de expandir el tamaño promedio de las fincas

Los agricultores no pueden poseer tierras en China, pero les son asignadas parcelas por un colectivo local, a menudo en arrendamientos de décadas de duración.



En diciembre, el Gobierno permitió a los colectivos agrupar los derechos de la tierra y alquilar grandes extensiones a empresas que pagan un alquiler anual.



El objetivo no es crear gran cantidad de megagranjas como las de Estados Unidos, Canadá o Australia, pero al combinar algunas pequeñas parcelas, los agricultores pueden tener suficiente tierra para utilizar eficientemente la maquinaria y la nueva tecnología.



El Gobierno chino define una granja familiar de "tamaño adecuado" a una de alrededor de 7 a 13 hectáreas.



Esto representa un desafío para una nueva generación de empresarios agrícolas, que están arrendando terrenos o encontrando pequeños espacios en las ciudades para aprovechar la creciente demanda de productos variados y no contaminados.



"Muchas personas se están enriqueciendo y quieren productos agrícolas seguros", dijo Li Xiaojun, de 42 años, que estudió telecomunicaciones en la Universidad de Zhejiang, pero decidió comenzar a producir pollos debido a la preocupación por la calidad de la carne comprada en la tienda.



La seguridad de los alimentos es el principal problema para la mayoría de los empresarios agrícolas de China. La primera encuesta nacional de contaminación del país, realizada en 2010, mostró que fue la agricultura, no la industria, la principal fuente de contaminación de las aguas superficiales, según un informe del Banco Mundial.



Los consumidores chinos han sido golpeados por una década de escándalos alimentarios que llevaron a muchos chinos más ricos a favorecer marcas extranjeras o pequeñas granjas locales y orgánicas.



También quieren más comida exótica y frutas y hortalizas frescas durante todo el año.



Eso representó una oportunidad para Chen Jianming, extrabajador de una fábrica de automóviles de la provincia de Shaanxi. Chen, de 49 años, y su esposa arrendaron media hectárea para cultivar fresas en invernaderos.



La pareja utiliza fertilizantes importados y semillas de plantas en agosto, por lo que la fruta está disponible en el invierno.



Estos esfuerzos individuales contribuyen a corregir el desequilibrio alimentario en China y pueden frenar el ritmo de aumento de las importaciones.



Pero para la mayor parte de la producción agrícola y ganadera, China necesita granjas mucho más grandes, que pueden sacar el mejor partido de la superficie aprovechable.



