Gran Premio de México hace historia como 'Evento del Año'... en momentos en que su futuro está en duda

El Gran Premio de México de la Fórmula Uno fue premiado como el Mejor Evento del Año por cuarto año consecutivo, en momentos en que su futuro está en riesgo.

"Somos el 1er país en ser reconocido como 'Mejor Evento del Año' por 4to año consecutivo", tuiteó el Gran Premio de México.

Apenas el miércoles, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, dijo que antes de pensar en eventos deportivos se priorizará la austeridad.

"El partido (de NFL) es un hecho que se va a llevar a cabo el año que entra y todavía no nos sentamos a platicar con (Alejandro) Soberón sobre la Fórmula Uno. Nos interesan todos los eventos deportivos, pero primero es la austeridad y cumplir con las prioridades del presidente", dijo a medios.

Alejandro Soberón es director general de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), quien tiene un contrato por 5 años con la Fórmula Uno que vence el próximo año.

En octubre pasado, Soberón dijo que pretenden extender el contrato con el máximo serial y que la decisión debe tomarse pronto, porque si no el lugar de México se podría comprometer.

“El plazo que nos pusimos todos fue del 1 de diciembre a finales de febrero de 2019 para tomar la determinación, en ese plazo vamos a definir que F1 nos reserva espacio”, manifestó el empresario.

Explicó que “si no hemos concluido negociaciones, a partir de ese momento en los próximos 45 días podríamos amanecer con que comprometieron otros Grandes Premios y que no tengamos espacio. No necesariamente es fatal, pudiera haber algún arreglo, pero perdemos un poco el espacio de privilegio que tenemos”.

Soberón Kuri detalló que el regreso de la Fórmula 1, tras 23 años de ausencia, siempre se hizo pensando en un futuro a largo plazo, pero de entrada un primer acuerdo se dio por cinco años, de 2015 a 2019.

“El contrato que se hizo de cinco años siempre fue pensado para no heredar un compromiso financiero a la siguiente administración, era un contrato que tenía que ser pagado con recursos del ejercicio fiscal que termina este año, lo cual efectivamente sucedió. El gobierno actual deja pagado la contribución que hace hasta el quinto año”, comentó.

El directivo destacó que la Fórmula 1 ha quedado fascinado por la cita en México y no es para menos, pues el organismo le ha adjudicado como el mejor Gran Premio de la campaña en los últimos tres años.

“F1 está muy contenta con México, les parece que es una carrera extraordinaria, icónica, les gusta el diseño de la pista, la entrega de un público conocedor y una organización que está constantemente inventando cosas para innovar”, expuso.

Miguel Torruco dijo el mes pasado que se realizarán estudios para conocer el costo-beneficio de diversas actividades deportivas como la Fórmula 1, como parte de la austeridad republicana y con el objetivo de no generar deuda.

"Por parte de las otras actividades, como Fórmula Uno, apenas vamos a realizar los estudios para ver los costos-beneficios y, sobre todo, ver también con cuánto nos deja la actual administración, porque les recuerdo que vamos a entrar a un periodo de austeridad”.

Tras reconocer que la Fórmula 1 ha dejado divisas, Torruco Marqués señaló que “ahora que estamos entrando al gobierno y vemos la realidad de la situación financiera, hay otras prioridades que primero se deben de cubrir y posteriormente se dará la respuesta hacia las otras actividades".