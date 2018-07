Goldman Sachs nombrará a nuevo CEO la próxima semana

Se espera que Goldman Sachs nombre a David Solomon como consejero delegado a principios de esta semana, según informa The New York Times, citando a personas no identificadas informadas sobre el plan.

David Solomon, de 56 años, será el sustituto de Harvey Schwartz. Solomon ascendió en el negocio financiero después de unirse como socio de Bear Stearns y dirigir el negocio de banca de inversión de primer nivel de la empresa durante una década.

También ha asumido un papel de liderazgo en la iniciativa de diversidad del banco y en las gestiones para mejorar las condiciones laborales de los banqueros jóvenes. El disc jockey de medio tiempo, que asistió a la universidad Hamilton College, también es coleccionista de vinos y ávido esquiador.

El anuncio ocurre cuando Goldman Sachs trata de reinventarse luego de que tendencias del mercado y regulaciones implementadas desde 2010 redujeron las ganancias del que fue su muy lucrativo negocio de intermediación.