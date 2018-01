GM Financial México otorga 6.7% menos créditos en 2017

GM Financial México, la financiera de General Motors, otorgó 165 mil 508 contratos de crédito automotriz en 2017, cantidad 6.7 por ciento inferior a lo reportado un año antes, cuando fueron 177 mil 428 convenios.



Esto se encuentra ligado al volumen de ventas que registró la compañía el año pasado, ya que sólo comercializó 258 mil 523 vehículos, cifra 16.2 por ciento menor a lo registrado en 2016, según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).



A pesar de estas cifras, la firma logró elevar a 61 por ciento la participación de la financiera en el total de ventas.



“La penetración de ventas financiadas aumentó su participación sobre las ventas totales de General Motors, gracias al compromiso que tiene GM Financial de ofrecer nuevos productos para diversos segmentos”, dijo Miguel Plazas, director senior de ventas, producto y mercadotecnia de GM Financial México.