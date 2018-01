GAP obtiene crédito de 40 mdd en Jamaica para desarrollo de aeropuerto

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) obtuvo dos créditos que suman 40 millones de dólares con The Bank of Nova Scotia de Jamaica, para financiar su plan de desarrollo del aeropuerto que posee en concesión en Montego Bay, en dicho país.



"Los fondos de los créditos se utilizarán para financiar el Programa de Desarrollo de Inversión del aeropuerto para 2018 y 2019, así como para otras inversiones", señaló en un evento relevante en la BMV.



El plazo de ambos préstamos son a siete años, añade el informe.



GAP, que en México opera aeropuertos como el de Tijuana, Guadalajara, Los Cabos, Puerto Vallarta o Guanajuato, también opera una concesión en El Caribe no mexicano, ubicada en el destino turístico Montego Bay.



Dicha administración del aeropuerto la adquirió totalmente en abril de 2015.