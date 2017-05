GACM omite información al INAI

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) omitió entregar información sobre sesiones del Consejo de Administración y Contratos de Obras al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).



Los documentos que no entregó el organismo encabezado por Federico Patino, son los anexos de actas de las sesiones del consejo de administración, donde está el contenido de los temas que se trataron así como cinco contratos y un convenio marco que solicitó el INAI.



El GACM está en cargado de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Nuevo AICM), que tiene un valor estimado total de 186 mil millones de pesos.



El INAI solicitó las copias de las 2 mil hojas que comprenden los anexos de las actas de sesiones del Consejo de Administración del GACM y todos los contratos celebrados en obras y servicios.



Sin embargo, respecto de los anexos de las actas de las sesiones de Consejo de Administración que correspondían a las 2 mil Hojas, el GACM informó al INAI que "se encontraban en proceso de análisis y revisión, por lo que fueron puestas a disposición del particular en consulta directa", refiere el documento.



El comisionado ponente del INAI, Oscar Guerra Ford, determinó agravio por el hecho de que no se entregaron todos los documentos, y ordenó nuevamente la entrega de los anexos y los contratos.