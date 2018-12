Fórmula Uno con méritos propios para continuar: CIE

Alejandro Soberón, presidente y director general de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), organizador del evento, dijo que la Fórmula Uno (F1) tiene suficientes méritos propios para continuar.

"Estoy confiado en que es un proyecto que tiene suficientes méritos propios para continuar”, dijo Soberón en entrevista con Víctor Piz en El Financiero Bloomberg, de cara a la negociación para que la Ciudad de México siga siendo sede de este evento deportivo.

Cabe recordar que el Gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, cuenta con tres meses a partir de diciembre, para decidir si renueva o no el contrato para la celebración del evento deportivo, que ya realizó cuatro de las cinco carreras pactadas.

“Tenemos periodos muy concretos de negociación que son los siguientes tres meses, en donde estaremos sentándonos con las autoridades y compartiendo la información y estaremos revisando el impacto económico que ha sido auditado por firmas internacionales”, aseveró el director de CIE.

Además, detalló que las tres primeras carreras de la Fórmula 1 generaron una derrama directa de casi 23 mil millones de pesos y más 16 mil millones de pesos en imagen, lo que da un retorno de inversión de 21 veces a una por cada peso que invirtió el sector público.

“Yo creo que hay suficiente información y suficiente experiencia en este tema para que las nuevas autoridades puedan hacer la valoración correcta de cuál es la mejor decisión sobre extender el contrato o no”, apuntó.

Sobre el reconocimiento que recibió el Gran Premio de México de la Fórmula Uno como el Mejor Evento del Año por cuarto año consecutivo, Soberón aseguró que se encuentran motivados y agradecidos con el público mexicano

“Estamos muy contentos y satisfechos, nos parece un reconocimiento muy especial para los mexicanos (…) Hay una organización trabajando todo el año para poder crear cosas nuevas, da mucha satisfacción poder competir con países como Inglaterra, Alemania, Estado Unidos, China, Rusia que son potencias en la organización de eventos y con una infraestructura y unas capacidades muy grandes”, afirmó.

Espera plan de promoción

Sobre el plan del Gobierno actual de desaparecer al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), indicó que se debe tener paciencia para escuchar cuál será el proyecto de la administración en esta materia.

“Yo me imagino que el Gobierno tiene un plan de cómo promocionar los activos turísticos del país y debemos de tener paciencia y escuchar cuál es ese plan, no me imagino al Gobierno ignorando la promoción de nuestro país turísticamente. Deben tener un plan y hay que estar atentos, respetuosos y escucharlos”, finalizó Soberón.