Firma de capital privado analiza venta de Rosa Mexicano

La firma de capital privado Goode Partners está analizando la venta del grupo mexicano de restaurantes Rosa Mexicano, según personas con conocimiento del asunto.



La firma está trabajando con un asesor para vender a Rosa Mexicano en un acuerdo que podría valorar la cadena en más de 100 millones de dólares, dijeron las personas que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas a hablar públicamente. La compañía está atrayendo el interés de otras firmas de capital privado, dijeron las fuentes.



Representantes de Rosa Mexicano y Goode Partners no respondieron correos electrónicos que buscaban comentarios.



Rosa Mexicano abrió su primer restaurante en 1984 en Manhattan y recibió una inversión de Goode en 2008. La cadena tiene más de 15 locales, incluyendo en Boston, Miami, Los Ángeles, San Francisco, Dubái y Puerto Rico, según su sitio web.



Goode Partners, con sede en Nueva York, se centra en las inversiones en venta al por menor, restaurantes, ropa, marketing directo y productos de marca de consumo. Otras participaciones de la firma incluyen Stonefire Grill, Sneaker Villa y Lacrosse Unlimited.