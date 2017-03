Bachoco retirará productos en EU por posible contaminación

CIUDAD DE MÉXICO.- La productora y comercializadora mexicana de productos avícolas Industrias Bachoco dijo este viernes que su subsidiaria estadounidense OK Foods inició el retiro de cerca de un millón de libras de productos empanizados por posible contaminación por metal.



Los productos fueron producidos en la planta de OK Foods en Oklahoma City entre el 19 de diciembre y el 7 de marzo de 2017, dijo Bachoco en un comunicado.



"La mayoría de los productos afectados permanecen bajo el control de inventario de la compañía y no se han confirmado reportes de reacciones adversas debido al consumo de esos productos", agregó.



La compañía dijo que ha identificado y aislado el problema a una línea de producción en la planta recién adquirida y que ha tomado acciones inmediatas para eliminar el problema a través de aumentar las medidas de control de calidad en esa instalación.



"Aun cuando la compañía no espera efectos materiales en sus resultados financieros, trabajará intensamente para mantener la confianza de sus clientes en el producto producido en esta planta", dijo.



Las acciones de Bachoco ganaron este viernes un 3.19 por ciento a 84.88 pesos por acción en la Bolsa mexicana.



