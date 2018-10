Fibra Monterrey adquiere al edificio 'Patria' en Guadalajara por 325 mdp

Fibra Monterrey, fideicomiso de inversión en bienes raíces, anunció este miércoles que concluyó la adquisición del inmueble de oficinas denominado “Patria”, con una inversión aproximada de 325 millones de pesos.

“Patria” es un edificio nuevo de oficinas de nueve niveles con un área bruta rentable (ABR) de 8 mil 50 metros cuadrados (m2) construido sobre un terreno de aproximadamente 2 mil 660 m2 ubicado en Guadalajara, informó la Fibra en un comunicado a Bolsa.

El edificio cuenta con la certificación LEED Plata (Leadership in Energy and Environmental Design) del USGBC (US Green Building Council de los Estados Unidos de América), por su alta eficiencia energética y el ahorro en gasto operativo.

El inmueble cuenta actualmente con contratos de arrendamiento firmados por aproximadamente el 76 por ciento del ABR total del edificio.