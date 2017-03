Ferromex, cerca de adquirir empresa de trenes de Florida

Ferrocarril Mexicano (Ferromex), el mayor operador ferroviario de México, está cerca de llegar a un acuerdo para comprar Florida East Coast Railway por más de 2 mil millones de dólares, incluyendo deuda, dijeron este lunes personas familiarizadas con el asunto.



El posible acuerdo muestra que la matriz de Ferromex, la minera Grupo México, está tratando de aprovechar su experiencia en ferrocarriles en activos extranjeros tras dominar el sector del transporte ferroviario en México.



La adquisición ocurriría en un momento crítico para las relaciones entre Estados Unidos y México, tras la promesa del presidente estadounidense Donald Trump de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y reforzar los controles migratorios.



Ferromex se impuso en una subasta para comprar Florida East Coast Railway y ahora está negociando las condiciones con el dueño del ferrocarril regional estadounidense, Fortress Investment Group, dijeron las fuentes.



Si las negociaciones se completan con éxito se podría anunciar el acuerdo esta semana, añadieron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque el proceso de venta es confidencial.



Fortress no quiso hacer comentarios. Ferromex y Florida East Coast Railway no respondieron inmediatamente a requerimientos.



Las acciones de Grupo México cerraron en la Bolsa mexicana con una baja de un 3.22 por ciento a 58.16 pesos por acción, tras conocerse la noticia.



Florida East Coast Railway, que tiene su sede en Jacksonville, gestiona 565 kilómetros de vías en la costa este de Florida.



