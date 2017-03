Falta de regulación en tele de paga debilita a TV Azteca: CEO

Ante una competencia en contenidos a nivel nacional e internacional, la falta de regulación en televisión de paga en México impacta a TV Azteca, pues según Benjamín Salinas Sada, CEO de la televisora, los sitúa en una posición de debilidad, por lo que considera que la regulación en el país debe evolucionar.



En el marco de la presentación de los nuevos proyectos de la televisora, el empresario subrayó la ventaja que supone poder ofrecer contenidos de todo el mundo a través de ventanas como la televisión restringida, que representa a la vez un reto para otros que no lo tienen y deben adquirirlos para poder competir.



“Para estar listos para competir hay que ser audaces. No hay dinero que alcance, no le podemos ganar a los internacionales con dinero; lo que hoy estamos haciendo en TV Azteca son alianzas. La audacia es la clave de la competencia”, dijo.



Al ser cuestionado sobre si el sector está preparado para afrontar la competencia, ante el arribo de una tercera cadena y a la espera de una nueva licitación de canales en TV abierta, Salinas Sada aseguró que siempre han estado listos y, además auguró que habrá interés por todas esas frecuencias, por lo que se prepara para el arribo de muchos competidores nuevos.



A pesar de ello, el primogénito de Ricardo Salinas Pliego señaló que las plataformas Over The Top (OTT) son otro tipo de competencia. En ese sentido, descartó que esté entre sus planes lanzar una plataforma propia de este tipo pues actualmente la televisora coproduce contenidos con los OTT que hay en el mercado, como Netflix, Blim e incluso, YouTube.



“No pretendemos hacer una nuestra, el mercado de OTT va a cambiar radicalmente en el mundo. Hoy Netflix es líder, pero mañana va a ser YouTube o Google, o incluso uno que todavía no conocemos. Los considero competidores dentro de un mismo ecosistema, los estamos utilizando para estas alianzas y estamos fuertes para el futuro”, comentó.



NUEVOS PROYECTOS, NUEVO ENFOQUE



Ante el nuevo escenario, Salinas Sada indicó que el principal reto será la interacción entre los televidentes y la televisora.



Como parte de su propuesta de adn40, que busca ser un canal informativo abierto a nivel nacional, lanzó cinco formatos noticiosos en los cuales invertirá alrededor de 500 millones de pesos en cada uno. A este proyecto se suma a+, una apuesta por la reinvención con el objetivo de dar un paso adelante ante los nuevos jugadores, sumado al interés de que TV Azteca consolide su propio canal regional.



“La reinvención obedece a que nos estábamos quedando en el pasado, teníamos que reinventarnos, es nuestro deber. Estábamos en deuda con nuestras audiencias, creo que vamos por muy buen camino.



Benjamín Salinas ve 2017 como un año de retos y oportunidades, luego de un 2016 lleno de éxito para TV Azteca, no sólo en el financiero sino también por el avance "a pasos agigantados" en los niveles de audiencia, que en su opinión, refleja el triunfo de las marcas que se anuncian a través de su señal.