Expresidente de Nissan, Carlos Ghosn, rompe el silencio: 'me han acusado injustamente'

El expresidente de Nissan, Carlos Ghosn, rompe el silencio y afirma que es inocente al responder a las acusaciones de irregularidades de los fiscales, según el diario estadounidense Wall Street Journal.

Esta es su primera aparición pública después de su arresto hace más de un mes.

"Me han acusado injustamente y se me ha detenido injustamente por alegatos sin fundamento", dijo Ghosn en una declaración emitida por un representante al comienzo de la sesión del Tribunal de Distrito de Tokio, en Japón.

"Siempre he actuado con integridad y nunca me han acusado de ningún delito en mi carrera profesional de varias décadas", planeaba decir Ghosn, según comentarios preparados distribuidos al comenzar una audiencia en el tribunal.

Ghosn, quien hasta hace poco era el jefe de la vasta alianza de Nissan, Renault y Mitsubishi para la fabricación de automóviles, fue arrestado en Japón en noviembre por acusaciones de irregularidades financieras y ha estado encarcelado desde entonces con un contacto limitado con el mundo exterior . El martes fue llevado a la corte de Tokio esposado. Llevaba zapatillas de plástico y un traje oscuro sin corbata.

El expresidente de Nissan aparecía en una sala de tribunal abarrotada para defenderse de las acusaciones de que había transferido incorrectamente las pérdidas personales a los libros de Nissan y había retenido millones de dólares en ingresos de las declaraciones financieras de Nissan durante años como presidente y director ejecutivo.

"Contrariamente a las acusaciones hechas por los fiscales, nunca recibí ninguna compensación de Nissan que no haya sido revelada, ni he suscrito ningún contrato vinculante con Nissan para que se me pague una cantidad fija que no se reveló", dijo Ghosn como parte de sus comentarios preparados.

Su abogado había exigido que el tribunal justificara la detención extendida del empresario, la cual se dictó a finales de diciembre del año pasado.

En Japón, los sospechosos son retenidos rutinariamente sin fianza, a menudo debido a temores sobre pruebas falsificadas. Los fiscales han dicho que Ghosn, un francés de ascendencia libanesa nacido en Brasil, podría fugarse.

El presidente ejecutivo de Nissan, Hiroto Saikawa, denunció públicamente a Ghosn, acusándolo de usar el dinero y los activos de la empresa para beneficio personal, así como de la compensación de los informes.

Con información de AP y The New York Times*