EU realiza lista de empresarios cercanos a Putin

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está terminando su primera lista oficial de "oligarcas" cercanos al Gobierno del presidente Vladimir Putin, lo que ha desencadenado una oleada de medidas por parte de rusos adinerados para proteger su fortuna y reputación.



Algunas personas que piensan que podrían ser incluidas en la lista han puesto a prueba el impacto potencial en sus inversiones, explicaron este viernes dos personas con conocimiento del tema. Otros están liquidando sus cuentas, de acuerdo con sus asesores estadounidenses.



Empresarios rusos se han acercado a exfuncionarios del Departamento del Tesoro y de Estado con experiencia en sanciones para solicitar ayuda a fin de no ser incluidos en la lista, detalló Dan Fried, quien trabajó anteriormente en la segunda dependencia federal y mencionó que rechazó tales ofertas.



Algunos rusos enviaron representantes a Washington en un intento por evitar presiones por las divulgaciones, de acuerdo con una persona que fue contactada.



Se espera que el informe represente una lista negra de la élite rusa. Fue ordenado por una ley que el presidente Donald Trump renuentemente firmó en agosto con la intención de penalizar al Kremlin por su supuesta intromisión en las elecciones de 2016.



Una ley excepcional aprobada con un margen bipartidista a prueba de veto, otorgó al Departamento del Tesoro, al Departamento de Estado y las agencias de inteligencia 180 días para identificar a las personas por "su cercanía con el régimen ruso y su patrimonio neto". Ese plazo vence el 29 de enero.



Oligarcas avergonzados



La lista también se ha convertido en un dolor de cabeza dentro del Tesoro, donde a algunos funcionarios les preocupa que se combinará con sanciones, precisó una fuente consultada por Bloomberg.



Los funcionarios del Tesoro están considerando mantener clasificadas algunas partes del informe, lo que la ley permite, y emitirlas en forma de una carta de un alto funcionario, Sigal Mandelker, en lugar de divulgarlas a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que emite sanciones.



Eso ayudaría a distinguirla de listas separadas de rusos sujetos a sanciones económicas estadounidenses, expuso el entrevistado, quien habló a condición de anonimato.



"Va a hacer que la gente se avergüence. Es un paso menos que una sanción, porque en realidad no bloquea ningún activo, pero tiene la misma óptica que las sanciones: estás en una lista de personas que se dedican a hacer cosas malas", mencionó Erich Ferrari, fundador de Ferrari & Associates en Washington, quien ha ayudado a personas a ser eliminadas de la lista de designación de sanciones.



Índice de corrupción



El informe debe incluir "índices de corrupción" con los nombres del oligarca y enumerar todo activo extranjero que pueda poseer. Los legisladores esperan que la lista sirva de base para futuras acciones punitivas contra Rusia.



"Debido al nerviosismo que enfrenta la comunidad empresarial rusa, varios oligarcas ya están empezando a deshacer negocios, tratándolos como si ya hubieran sido designados, para anticiparse", explicó Daniel Tannebaum, jefe de la división global de sanciones financieras de Pricewaterhousecoopers.



Tannebaum asesora a un puñado de rusos ricos y algunas empresas a las que no quiso identificar.



La unidad de inteligencia financiera y terrorismo del Departamento del Tesoro está trabajando con el Departamento de Estado y la Oficina de Inteligencia Nacional para completar el informe, declaró un vocero que no quiso dar detalles sobre los criterios empleados para elaborar la lista o si se haría pública.



"Se debería publicar en el futuro cercano", expuso el secretario del Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. "Es algo en lo que estamos muy concentrados".