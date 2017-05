EU presenta demanda contra Fiat Chrysler por 'dieselgate'

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Fiat Chrysler Automobiles por acusaciones de que sus camionetas y vehículos utilitarios deportivos con motores diésel fueron manipulados con un software ilegal para aprobar las pruebas de emisiones en laboratorio.



La demanda sostiene que casi 104 mil vehículos diésel con motores EcoDiesel de 3 litros estaban equipados con "dispositivos de desactivación", que hacían que los sistemas de control de emisiones de los vehículos funcionaran de manera diferente, y menos eficaz, durante ciertas condiciones de conducción normales que en las pruebas de emisiones, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).



El Departamento de Justicia demandó en nombre de la EPA después de que meses de negociaciones no lograron superar las diferencias entre la compañía y los reguladores sobre la naturaleza de las calibraciones de emisiones usadas en el vehículo utilitario deportivo Jeep Grand Cherokee y la camioneta Ram 1500 que funcionan con motores diésel. Las emisiones diésel de Fiat Chrysler también son objeto de una investigación criminal en Estados Unidos.



Fiat Chrysler anunció el 19 de mayo que había propuesto una solución a las calibraciones de sus emisiones diésel en un intento por resolver las preocupaciones de la EPA.



Si la agencia aprueba los ajustes propuestos para los modelos diésel 2017 del fabricante de automóviles, dijo la compañía, el fabricante de automóviles entonces haría las mismas modificaciones a los vehículos más antiguos bajo escrutinio.



DECEPCIONA A FIAT CHRYSLER DEMANDA CIVIL



La firma en Estados Unidos se dijo decepcionada de que el Departamento de Justicia estadounidense decidiera presentar una demanda civil en su contra, y advirtió que se defenderá de cualquier plan deliberado.



En un comunicado, el fabricante de vehículos aseguró que ha estado trabajando durante muchos meses con la EPA y la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) para aclarar la situación.



“La compañía tiene la intención de defenderse vigorosamente, en particular contra cualquier reclamación de que ésta se encuentre involucrada en algún plan deliberado para instalar dispositivos para engañar sobre las pruebas de emisiones realizadas en Estados Unidos”, dijo.



La empresa automotriz recordó que ha desarrollado calibraciones actualizadas de software de emisiones que podrán aclarar las preocupaciones de la EPA y CARB, y ahora se ha presentado formalmente con los reguladores para la certificación de emisiones para sus vehículos a diésel Jeep Grand Cherokee y Ram 1500 2017.



“Con el permiso de EPA y CARB, FCA US tiene la intención de instalar el mismo programa de emisiones modificadas en los vehículos a diésel Jeep Grand Cherokee y Ram 1500 2014-2016. FCA US cree que esto solucionará las preocupaciones de las agencias con respecto a las calibraciones de software de emisiones en esos vehículos”, mencionó.



