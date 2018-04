Esto es lo que sabemos del pleito Trump vs. Amazon

El presidente Donald Trump continuó su campaña contra Amazon este martes, nuevamente afirmando que la compañía está costando a los contribuyentes miles de millones de dólares a través de un trato especial con la Oficina Postal de Estados Unidos.

Amazon redujo sus avances el martes después del último tuit de Trump, y los títulos avanzan 0.33 por ciento, a mil 376 dólares a las 12:38 horas de la Ciudad de México.

Las acciones cayeron más de 5 por ciento el lunes después de que Trump y un senador republicano apuntaran a la compañía con sede en Seattle. Desde que comenzó la ofensiva de Trump, el pásado 28 de marzo, al cierre del lunes, las acciones han caído 8.3 por ciento.

Los inversores están preocupados de que puedan aumentar las regulaciones a la compañía.

"Tengo razón acerca de que Amazon le cuesta a la Oficina de Correos de Estados Unidos enormes cantidades de dinero por ser su repartidor", dijo Trump en Twitter. "Amazon debe pagar estos costos (más) y no hacerlos pagar al contribuyente estadounidense. Muchos miles de millones de dólares. Los líderes de la Oficina Postal no tienen ni idea (¿o sí?) "

No hay evidencia de que el presidente tenga razón. Si bien su contrato con Amazon es confidencial, la Oficina Postal ha argumentado que sus servicios de comercio electrónico benefician a la organización y a sus clientes de correo.

Está legalmente prohibido cobrar a los que envían productos menos que sus costos de envío.

Trump ha sido implacable en su crítica a Amazon en los últimos días, en temas desde el servicio postal a impuestos y venta minorista. En un par de mensajes de Twitter el sábado, Trump dijo que Amazon "debe pagar los costos reales (e impuestos) ahora".

El presidente también afirmó, citando informes que no especificó, que el Servicio Postal de Estados Unidos "perderá 1.50 dólares en promedio por cada paquete de Amazon", y agregó que “este fraude a la Oficina Postal debe parar".

Amazon ha dicho que el servicio de correos, que sufre problemas financieros que se remontan a años, gana dinero con sus paquetes porque la mayor parte del procesamiento lo realiza la propia compañía.

Amazon perdió 53 mil millones de dólares en valor de mercado el miércoles pasado después de que Axios informó que el presidente está "obsesionado" con regular el gigante del comercio electrónico, cuyo fundador y director ejecutivo, Jeff Bezos, también es dueño del periódico Washington Post.

Las pérdidas se redujeron el jueves, el último día de una semana abreviada de negociaciones, pese a que Trump tuiteó que Amazon estaba usando el servicio postal como "chico repartidor".

La portavoz de la Casa Blanca Lindsay Walters dijo el jueves que aunque el presidente estaba disgustado con el gigante del comercio electrónico, y en particular en los casos en que terceros que venden en el sitio no cobraban impuestos a las ventas, “en este momento” no existían acciones administrativas planificadas contra Amazon.

Aun así, Brad Parscale, quien maneja la campaña presidencial de Trump para 2020, insinuó en un tuit la noche del jueves que la administración puede tomar medidas para aumentar los costos postales de Amazon, que se negocian con el Servicio Postal.

"Una vez que el mercado se dé cuenta que un solo cambio de ley al @usps aplastará la ganancia de @amazon, veremos", escribió Parscale. "Dudo que el @washingtonpost alguna vez informe la verdad sobre el subsidio gubernamental de @Amazon".

Amazon.com y el Washington Post han sido frecuentes chivos expiatorios para Trump.

En julio, el presidente preguntó si el periódico estaba "siendo utilizado como arma de cabildeo" para evitar que el Congreso investigara las prácticas comerciales de Amazon.

El sábado hizo eco de ese comentario al llamar al Washington Post "fallido" y decir que lo "usan como ‘cabildero’ y debería REGISTRARSE".

El Washington Post ha sido uno de los medios más críticos con el Gobierno de Donald Trump.

Trump pasó el fin de semana de Pascua en su resort ubicado en Palm Beach, Florida, y llegó el sábado temprano al Trump International Golf Club, justo después de que se publicaron los tuits.

También criticó a Amazon en Twitter durante sus vacaciones de invierno en Mar-a-Lago, cuando dijo en diciembre que el servicio postal “debería cobrar MUCHO MÁS".

Amazon utiliza regularmente el servicio postal para completar lo que se denomina la "última milla" de entrega, con carteros que envían paquetes a unos 150 millones de residencias y negocios a diario.

Tiene una red de más de 20 "centros de clasificación" donde los paquetes de los clientes se ordenan por código postal, se apilan en tarimas y se envían a las oficinas de correos para el tramo final de la entrega.

David Vernon, un analista de Bernstein Research que rastrea la industria del transporte marítimo, estimó en 2015 que la Oficina Postal manejó el 40 por ciento del volumen de Amazon.

Estimó en ese momento que Amazon paga al servicio postal 2 dólares por paquete, que es aproximadamente la mitad de lo que pagaría a United Parcel Service y FedEx, firmas que cotizan en bolsa.

"Los comentarios del presidente Trump son consistentes con fuentes con las que hemos hablado en la industria de la paquetería, que suelen referirse al acuerdo de Amazon con USPS como uno muy ventajoso", escribió en una nota Tom Forte, analista de DA Davidson.

"No obstante, podría argumentarse que USPS estaba perdiendo miles de millones antes de expandir sus ofertas de servicio para Amazon y que seguiría perdiendo miles de millones si Amazon descontinuara mañana su uso de USPS", señaló Forte.

Con información de Reuters y Bloomberg