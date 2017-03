¿Éste es el fin de las filas? Al menos sí, en Universal

Las filas para el nuevo paseo "Race Through New York Starring Jimmy Fallon", en el Universal Orlando Resort, han sido reemplazadas por un salón, en los que uno puede descansar en un cómodo sillón o escuchar a un cuarteto que canta temas subidos de tono hasta que llegue su turno de disfrutar la nueva atracción.



Universal está a la vanguardia de los cambios hacia las "filas virtuales" en los parques temáticos, que les ofrecen a los visitantes opciones para explorar un parque o ver un espectáculo en vivo en vez de aburrirse mirando la espalda de otra persona mientras la fila avanza paso a paso hacia una atracción emocionante.



"Para todos nosotros es un poco como un experimento científico", dijo Jason Surrell, director creativo de Universal sobre la espera "libre de filas". "Durante muchos años hemos sabido que la espera es una de las insatisfacciones más grandes para nuestros invitados".



Universal también está probando el concepto en otra atracción. En los próximos meses, cuando Universal abra su nuevo parque acuático Volcano Bay en Orlando, los visitantes recibirán pulseras que les alertarán cuando sea su turno de subirse a un juego.



"Creo que representa el futuro de lo que vamos a estar haciendo en espectáculos temáticos", dijo Surrell. "Un poco en broma digo que este es el primer paso en un camino que eventualmente conllevará a una generación que ni siquiera sepa lo que es hacer fila en un parque temático. Dirán: '¿Qué es eso de esperar formado? ¿Qué es eso, abuelito?'"



Las filas virtuales son la última evolución de los esfuerzos de los parques temáticos para recortar o eliminar el tiempo en fila para disfrutar una atracción, o si es que las líneas son males necesarios, mejorar la calidad del tiempo de espera.



Hace casi dos décadas, esos esfuerzos se concentraron en filas "prejuego", como el que tenía The Amazing Adventures of Spider-Man, de Universal, en el que durante la espera, los asistentes recorren la detallada sala de redacción "Daily Bugle".



Unos cuantos años después se implementaron los sistemas de reservaciones FastPass y Express Pass en los parques Disney y Universal, respectivamente, que asignaban espacios de tiempo para que los usuarios se reportaran y disfrutaran una atracción. Pero esas reservaciones generalmente tenían que hacerse de antemano y los visitantes solo podían hacerlo en tres atracciones al día.



Con sus dos nuevas atracciones, Universal ahora amplía ese concepto para todos, a la vez que ofrece entretenimiento durante la espera.



"Todos están tratando de hacer esto, trabajar no solo en los juegos, sino en cómo te subes a ellos", dijo Dennis Speigel, quien dirige la firma consultora para parques temáticos International Theme Park Services. "Universal ahora está a la vanguardia".



La atracción de Jimmy Fallon y el parque acuático Volcano Bay abordan de manera diferente las filas virtuales.



En la atracción de Jimmy Fallon, que se estrena el próximo mes, los visitantes entran en un área que parece el vestíbulo del edificio Rockefeller Center. En vez de estar formados, la gente puede deambular por el lobby viendo fotos y recuerdos de los anfitriones del "Tonight Show" y ver videoclips de los anfitriones Steve Allen, Jack Paar, Johnny Carson, Jay Leno y Jimmy Fallon.



En el piso de arriba hay un salón con sofás, media docena de consolas con pantallas táctiles mostrando videos del "Tonight Show" y un escenario teatral. Los visitantes pueden relajarse en el salón, recargar las pilas de sus celulares o hablar mientras esperan. También pueden bailar o tomarse fotos con un actor disfrazado de Hashtag el Panda, personaje característico del programa de Jimmy Fallon, o escuchar a "The Ragtime Gals", imitación del cuarteto de cantantes que es otro elemento del programa televisivo.



Una vez dentro de la instalación, los visitantes reciben una tarjeta con uno de los colores del logotipo de NBC. Sabrán que les toca el turno de disfrutar la atracción cuando unas luces del mismo color de su tarjeta se prendan y apaguen. Los cantantes también anunciarán el color de turno. Si no quieren esperar en la instalación, podrán regresar a una hora designada.



Universal no ha divulgado muchos detalles sobre cómo funcionarán las filas virtuales en Volcano Bay. Solo ha dicho que a los visitantes se les dará un aparato parecido a un reloj, llamado "TapuTapu". Les notificará que es su turno emitiendo el mensaje "Ride Now" (Suba ahora).



La tecnología y la creciente impaciencia con las filas están promoviendo el cambio hacia las filas virtuales, agregó Speigel.



La proliferación de aplicaciones de celulares, junto con el desarrollo de pulseras que emiten señales de radio, que Disney usó primero y son capaces de rastrear movimientos, hicieron las líneas virtuales técnicamente posibles. La creciente impaciencia de los estadounidenses con las esperas, desde las citas rápidas hasta las entregas en dos horas que ofrece Amazon Prime, convierten la rapidez en un asunto culturalmente imperativo.



"Nadie quiere esperar en la fila. Queremos ser los primeros", añadió Speigel. "Así es cómo está evolucionando la sociedad".