Estas son las apps favoritas de los mexicanos 

La búsqueda de pareja, contenidos entretenidos y juegos fueron los tópicos que posicionaron a aplicaciones como Tinder, Netflix, YouTube y Clash Royale como las más demandadas por los mexicanos en el año que termina, además de marcar una tendencia para quienes buscan una experiencia más allá del servicio, de acuerdo con la firma de investigación de mercado de aplicaciones con sede en San Francisco, California, App Annie.



En México, tanto en el sistema Android, como en iOS, estas aplicaciones móviles se encuentran en el top de las más descargadas, de acuerdo con App Annie.



Al 20 de diciembre de este año en iOS, el ranking estuvo liderado por Netflix, seguido de Clash Royale -un juego de estrategia en tiempo real-, así como por YouTube, Tinder, Candy Crush, Clash of Clans, HBO Go, Spotify Music, Pokemon Go y el juego Slotomania: Vegas Slot.



Aunque en el caso de Android el listado varía, sigue dominado por los mismos tópicos. En los tres primeros lugares del ranking se posicionaron Clash Royale, Pokemon Go y Netflix, seguido de Candy Crush Saga, Clash of Clans, Tinder y Google Drive.



Oliver Aguilar, analista de la consultora IDC, opinó que toda la demanda está ligada a la meta de los desarrolladores de apps por generar mayores ganancias por la experiencia que ofrecen.



“El máximo objetivo de una aplicación es brindar una experiencia, pero también recibir un ingreso monetario, eso permite generar desarrollo y trabajar en mejores experiencias para el cliente”, consideró.



Aplicaciones como Spotify se ofrecen en un esquema denominado ‘freemium’, una mezcla entre ‘free’ y ‘premium’, donde el usuario puede tener una experiencia limitada en varios dispositivos y una vez que realiza la suscripción tiene acceso a otra práctica que puede resultar más enriquecedora.



Al cierre de este año se estima que el valor de mercado de las aplicaciones descargables en México alcanzará los 40 millones de dólares y para el 2018 se espera un alza de 30 por ciento, al sumar 52 millones de dólares, de acuerdo con proyecciones de la empresa Statista, que afirma que en el país hay 5.7 millones de usuarios que descargan aplicaciones al cierre de 2017, mientras que para el 2018 habrá cerca de 7.2 millones.



Incluso, según la empresa de investigación de mercado, se prevé que entre 2017 y 2022 el valor de mercado de las descargas de aplicaciones en México podría crecer 160 por ciento, al pasar de los 40 millones de dólares mencionados, a 104 millones de dólares en 2022.



El estudio “Comparativa internacional sobre tendencias y comportamientos móviles” de ComScore revela que cada mexicano destina en promedio 3 mil 355 minutos anuales a revisar las apps en su móvil, por encima incluso que países como Alemania, Italia y hasta China.



Ese tiempo representa el 92 por ciento de los minutos que pasa un mexicano en una aplicación móvil respecto al que dedica a navegar en su dispositivo inteligente.



Aunque en México se le destina mucho tiempo a revisar las aplicaciones, es el país que tiene el menor número de apps descargadas. En total son 19 en promedio por equipo móvil, sólo por encima de Italia, que posee un promedio de 18, con mínimos niveles de cobertura que no van más allá del 20 por ciento.



A nivel mundial Statista reporta que China es el rey en descargas de aplicaciones, con un valor de mercado de 591.4 millones de dólares; seguido de Estados Unidos con 525.5; India con 113.5; Japón con 92.1; Reino Unido con 80.1 y México con 40.4 millones de dólares de valor de mercado.



AMOR EN LAS APPS



Por lo que hace a las aplicaciones de citas en México, Tinder es por mucho el rey del sector con una participación de 59.6 por ciento en descargas de apps para buscar relaciones; seguido de la red social Badoo con 15.2 por ciento; Happn con 11.2 por ciento y la red de encuentros gay Ginder con 9.7 por ciento.



Mientras que Homet tiene una participación en el segmento de descargas de aplicaciones de citas de apenas 2.9 por ciento y al final de localiza Tagged con una participación de 1.4 por ciento.



Al respecto, Efrén Páez, analista de Mediatelecom, Policy & Law, indicó que a pesar de que la tendencia está enfocada a las experiencias con la mayor demanda en aplicaciones de citas y juegos, hay segmentos que aún faltan por desarrollarse en el mercado para tener un ecosistema más sólido.



“Un usuario puede incluir aplicaciones de salud, de servicios financieros y hasta de compras, que siguen siendo segmentos que tienen una tendencia de crecimiento muy altos”, comentó.