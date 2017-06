Esta empresa da casas a personas de escasos recursos y ya factura 400 mdp

Hace ocho años, Guillermo Jaime Calderón se percató de la necesidad de proveer a familias de escasos recursos de hogares dignos.



Hasta ahora, con Mejoramiento Integral Asistido (MIA) ha construido 35 mil viviendas en 14 estados del país y culminó 2016 con una facturación de 400 millones de pesos.



Este emprendedor atiende a la población de la base de la pirámide de ingresos, al ofrecerles hogares a un precio promedio de 110 mil pesos.



Los clientes de MIA consiguen su casa mediante varios tipos de esquemas: subsidios gubernamentales; ahorros propios; microcréditos y donativos.



Para que lo anterior sea posible, las personas deben aportar 5 por ciento del precio total de la vivienda - cerca de 5 mil 500 pesos- además de que la mano de obra para construir la residencia proviene de miembros de la comunidad en la que se realizan los desarrollos.



Aunque el margen de ganancia por cada casa construida es mucho menor que el de una viviendera tradicional, MIA registra crecimientos de 70 por ciento anual, lo que ha hecho que inversores e instituciones apuesten por la firma, tal como hizo el año pasado el Banco Interamericano de Desarrollo.



“Hemos tenido crecimientos anuales compuestos de arriba del 70 por ciento consistente en ventas y el margen EBITDA se ha mantenido chiquito. Lo hemos mejorado a base de eficiencias, a base de ahorros, a base de economías de escala, no a base de sobreprecios”, dijo.



El siguiente paso de la compañía es colocar deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en un plazo no mayor a dos años.



“Yo no veo ningún impedimento para que una empresa social también se vuelva una empresa global, billonaria, que cotice en Bolsa”, dijo en entrevista el empresario que estudió en Harvard.



Para ofrecer un servicio más integral a las comunidades, MIA recientemente invirtió en dos proyectos: Ecofiltro y Vitaluz.



El primero provee agua alcalina con un sistema de carbón activado, mientras que la segunda instala sistemas de electricidad generada por energía solar.