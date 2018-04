Esta app recicla tus celulares viejos

Si tienes celulares viejos o cargadores que ya no sirven y no los quieres tirar porque no sabes dónde hacerlo, ya hay una aplicación que permite deshacerse de toda esa ‘basura electrónica’ sin riesgo de contaminación y que, además, puede pasar a recogerla a tu casa u oficina.

JERAPP es una aplicación móvil disponible en Android e iOS, sin costo y forma parte del movimiento social ‘Junta, Entrega y Recicla’. También permite reciclar dispositivos como baterías de laptop, bocinas de computadora, cámaras fotográficas y de vigilancia, así como cargadores, celulares y consolas que puedes enviar a una planta especializada que se ubica en Querétaro.

Uno de los objetivos de esta aplicación es no sólo disminuir el cambio climático, sino también, a partir del reciclaje, empezar a establecer sociedades inteligentes que le den hasta el último uso tanto a objetos electrónicos como a ropa, libros, accesorios de vestir, zapatos, objetos de bebés, juguetes, instrumentos musicales, herramientas, medicinas, latas y equipos de seguridad.

La app permite hacer que hogares o negocios envíen material para reciclar a partir de 5 kilos hasta una tonelada, cuyo costo dependerá del volumen y la zona del país en donde se encuentren los objetos.

El precio mínimo es de 152 pesos por 5 kilos de cualquiera de los objetos que se dispongan a ser reciclados y puede tener un costo desde 6 hasta 13 pesos en promedio el sobrepeso por kilo del envío.

Para la zona norte del país, el costo máximo de 1 tonelada va de mil 516 pesos hasta los 4 mil 500 pesos, mientras que en la zona centro el costo va de 900 a mil 200 pesos, y para el sur el precio va de mil 208 pesos a mil 516 pesos.