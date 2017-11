¿Eres emprendedora? Este taller te ayudará a impulsar tu proyecto

La organización inglesa Charie Blair trajo a México el proyecto Road To Growth, aplicado en Nigeria, mediante el cual 500 emprendedoras mexicanas podrán acceder de forma gratuita a un programa de educación y mentoría para acelerar sus negocios de forma sostenible e incluso tener contacto con inversionistas y socios potenciales.



Tras ser creado en Estados Unidos y Reino Unido, el proyecto fue probado hace dos años con mujeres en Nigeria.



Ahora la fundación, en conjunto con Be School, decidieron aplicarlo en México debido a que el ecosistema emprendedor mexicano está en constante crecimiento y a que “desafortunadamente seguimos siendo un país bastante machista, en donde las mujeres no tienen acceso a cierto tipo de oportunidades”, explicó Pilar Marroquín, líder del proyecto en el país.



Las 500 mujeres mexicanas serán seleccionadas bajo los siguientes criterios: deben desempeñar un puesto ejecutivo dentro de una empresa o ser dueña de al menos el 51 por ciento de una compañía, contar con acceso a internet, que la firma en la que se desarrolla tenga al menos dos años de operación y cuente con entre tres y 49 empleados, además de registrar al menos 5 millones de pesos en ingresos anuales.



El proyecto, que comenzará en enero de 2018, consta de dos etapas.



La primera es la selección y en la segunda, las 100 mujeres con más alto potencial para crecer sus negocios accederán a una capacitación personalizada y tendrán la oportunidad de presentar un pitch ante posibles inversionistas.



“(Se ha descubierto) gracias a estudios como ‘Four Factors That Predict Startup Success, and One That Doesn’t’, realizado en Harvard, que las empresas fundadas por mujeres tienen mejor desempeño que los equipos cien por ciento masculinos, lo cual representa una gran oportunidad y un compromiso”, detalló Marroquín.



Las interesadas tendrán oportunidad de postularse hasta el 17 de noviembre para ser parte de este grupo.



Charie Blair es una organización dedicada a que las mujeres tengan oportunidades y el capital necesario para crear negocios exitosos, mediante el desarrollo de programas para las mujeres que viven en países en desarrollo.