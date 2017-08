¿Eres bueno para el póker? PokerStars no te 'quiere' en su sitio

PokerStars tiene un mensaje serio y poco habitual para algunos de sus clientes más apasionados: dejen de ganar tanto.



PokerStars dice que estos jugadores -tipos semi-profesionales que juegan una mano tras otra, día y noche- han pasado a ser un problema por haberse vuelto demasiado numerosos y aprovecharse de los miles de postores novatos que representan el grueso de todas las apuestas realizadas en el sitio web de póker más grande del mundo.



Hartos de ser dominados, los aficionados redujeron las manos que juegan. De ahí que para los dueños de PokerStars -la compañía canadiense The Stars Group, que puso 4 mil 900 millones de dólares para el sitio en 2014- ahuyentar a los tiburones sea una medida crucial en su esfuerzo de hacer arrancar el crecimiento en un negocio que viene dando tumbos.



Los jugadores normales sólo “quieren disfrutar del juego como una experiencia de entretenimiento divertida que ofrece muchos momentos de triunfo y el sueño de un pago grande”, dijo Rafi Ashkenazi, máximo responsable de Stars Group.



Para alentar al jugador ordinario a seguir poniendo dinero, el sitio de juegos comenzó a reducir los beneficios e incentivos para los jugadores de gran volumen que normalmente se aprovechan de los principiantes.



En julio, la compañía puso fin a un programa de fidelidad que recompensaba a un grupo selecto capaz de llevar adelante simultáneamente hasta 24 partidas de póker. Recibían créditos sobre la comisión de la casa, o “rake”, que podían canjear por efectivo y productos o usar para los derechos de participación en torneos.



Estatus VIP



Stars Group comenzó por primera vez a implementar los cambios unos 18 meses después de comprar PokerStars.



Sólo un pequeño grupo de jugadores tenían un estatus VIP que les rendía un porcentaje elevado del “rake”. No obstante, estaban ganando en un nivel tan prolífico, que expulsaban a los aficionados.



“Estamos empezando a tener demasiados jugadores profesionales como para poder mantener un ecosistema bueno y saludable”, dijo Severin Rasset, director de operaciones e innovación de Stars Group.



Ahora, la carrera apunta a conseguir que los visitantes online vuelvan a entusiasmarse con el póker. El juego de cartas representa aproximadamente dos tercios de los mil 200 millones de dólares en ventas anuales de la empresa.



No obstante, los ingresos del póker se han desinflado, en tanto el nuevo crecimiento provino de los sitios de casino y deportes de Stars Group.



Por eso la compañía contrató a celebridades como el cómico Kevin Hart y al ganador de medallas Olímpicas, Usain Bolt, para promocionar el juego.



Reasignó dinero para torneos de manera que más jugadores, pero de menor envergadura, ganen premios, y reorganizó los beneficios para dar más victorias a jugadores menos frecuentes.



En comentarios a analistas el 9 de agosto, Ashkenazi dijo que el sitio está recibiendo una buena respuesta de los jugadores al nuevo programa de fidelización y espera que los ingresos del póker aumenten en los próximos meses luego de una caída en el primer semestre del año.



“Estamos viendo exactamente lo que queríamos ver: un mayor grado de compromiso de nuestros jugadores”, dijo.



Las acciones se han apreciado un 41 por ciento desde que Ashkenazi asumió su cargo el año pasado. Entre los máximos accionistas figuran los gestores de activos de Wall Street Blackstone Group y BlackRock, en tanto Caledonia Private Investments con sede en Sídney acumuló una participación del 19 por ciento, según datos de Bloomberg.