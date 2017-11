Ensamblador de iPhone  busca expandirse en India

El principal ensamblador del iPhone de Apple en India está buscando alrededor de 40 hectáreas de tierra en Bangalore a fin de ampliar sus instalaciones para la compañía más valiosa del mundo, según personas al tanto del asunto.



Los ejecutivos de Wistron recorrieron la ciudad la semana pasada y han preseleccionado algunas parcelas, incluida una cercana al aeropuerto, dijeron las personas, quienes pidieron que no se las nombre porque el asunto es privado.



El fabricante taiwanés, que comenzó a producir el iPhone SE en India este año, también puede usar las instalaciones para abastecer a otras marcas, dijeron las fuentes. Wistron no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.



Apple ha sido un jugador menor en India, el mercado de teléfonos inteligentes de más rápido crecimiento del mundo, en gran parte porque sus teléfonos son más caros que los de rivales como Samsung Electronics y Xiaomi.



El presidente ejecutivo de la compañía, Tim Cook, realizó su primer viaje al país el año pasado, se reunió con el primer ministro Narendra Modi y expresó la esperanza de una mayor presencia.



La semana pasada, en la teleconferencia de Apple sobre ganancias, Cook dijo que la compañía tiene "un gran impulso en India, donde los ingresos se han duplicado en forma interanual" y confió en que la empresa pueda ganar terreno, pero que eso requerirá trabajo en muchos frentes.



"Está construyendo tiendas. Está construyendo canales. Está construyendo mercados. Está construyendo el ecosistema de desarrolladores", dijo.



"Va obteniendo la línea de productos correcta para el mercado. Y considero que hemos progresado mucho y adquirido una comprensión del mercado, pero aún tenemos un largo camino por recorrer", mencionó.



Los dispositivos de Apple son particularmente caros en India porque el Gobierno aplica aranceles a los aparatos fabricados fuera del país. Esto se suma a precios que parten de los 999 dólares para el nuevo iPhone X. Su fabricación en la India se ha limitado a pequeños volúmenes del SE, un teléfono inteligente de gama baja.



Apple ha mantenido negociaciones con el Gobierno federal durante casi un año sobre la expansión de las instalaciones de fabricación y la apertura de sus propias tiendas minoristas.



Las dos partes se reúnen con regularidad para considerar las demandas de la empresa de telefonía con sede en Cupertino, que incluyen la exención de impuestos para los equipos de capital, la eliminación de las barreras arancelarias y la posibilidad de importar iPhones usados para renovarlos y exportarlos.



El mes pasado, el Departamento de Políticas y Promoción Industriales del Gobierno le escribió a la compañía diciendo que estaba "activamente involucrado en la resolución de los problemas planteados por Apple".



En el texto, mencionaba que "varios departamentos clave a cargo de examinar estas concesiones están "positivamente predispuestos respecto de la propuesta", según un documento de un funcionario del organismo dirigido a Apple y al que tuvo acceso Bloomberg News.



Hon Hai Precision Industry, el principal ensamblador de Apple en todo el mundo, está hablando con los Gobiernos municipales de India sobre la instalación de plantas ahí. En la actualidad, la firma no fabrica iPhones para Apple en India.